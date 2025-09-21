- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
886
Profit Trade:
656 (74.04%)
Loss Trade:
230 (25.96%)
Best Trade:
49.50 USD
Worst Trade:
-153.50 USD
Profitto lordo:
2 612.17 USD (358 169 pips)
Perdita lorda:
-2 349.22 USD (291 170 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (320.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
320.09 USD (48)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
4.21%
Massimo carico di deposito:
30.30%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
484 (54.63%)
Short Trade:
402 (45.37%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
3.98 USD
Perdita media:
-10.21 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-28.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-273.85 USD (4)
Crescita mensile:
2.45%
Previsione annuale:
29.75%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
251.93 USD
Massimale:
457.00 USD (37.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.61% (457.00 USD)
Per equità:
4.63% (86.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|420
|NAS100.fs
|166
|EURJPY
|87
|USDCAD
|56
|EURUSD
|45
|GBPUSD
|39
|US30
|26
|AUDCAD
|19
|BTCUSD
|8
|GBPJPY
|8
|GBPNZD
|7
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|402
|NAS100.fs
|155
|EURJPY
|50
|USDCAD
|24
|EURUSD
|-233
|GBPUSD
|36
|US30
|-213
|AUDCAD
|-10
|BTCUSD
|6
|GBPJPY
|40
|GBPNZD
|6
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|-2
|GBPAUD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|29K
|NAS100.fs
|60K
|EURJPY
|376
|USDCAD
|-150
|EURUSD
|-1.5K
|GBPUSD
|-1.3K
|US30
|-6.9K
|AUDCAD
|-743
|BTCUSD
|-14K
|GBPJPY
|2K
|GBPNZD
|323
|USDJPY
|33
|AUDUSD
|-81
|GBPAUD
|39
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.50 USD
Worst Trade: -154 USD
Vincite massime consecutive: 48
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +320.09 USD
Massima perdita consecutiva: -28.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US07-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Valutrades-Real-HK
|0.07 × 139
|
Exness-Real7
|0.60 × 230
|
RoboForex-ECN
|0.71 × 280
|
Axi-US07-Live
|0.74 × 46
|
RoboForex-ECN-2
|1.04 × 302
|
Axi-US06-Live
|2.84 × 612
|
ICMarketsSC-Live27
|3.13 × 16
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|7.58 × 114
