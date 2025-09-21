SegnaliSezioni
Conta Axi

Iago Jose Alves De Freitas Correia
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 22%
Axi-US07-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
886
Profit Trade:
656 (74.04%)
Loss Trade:
230 (25.96%)
Best Trade:
49.50 USD
Worst Trade:
-153.50 USD
Profitto lordo:
2 612.17 USD (358 169 pips)
Perdita lorda:
-2 349.22 USD (291 170 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (320.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
320.09 USD (48)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
4.21%
Massimo carico di deposito:
30.30%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
484 (54.63%)
Short Trade:
402 (45.37%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
3.98 USD
Perdita media:
-10.21 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-28.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-273.85 USD (4)
Crescita mensile:
2.45%
Previsione annuale:
29.75%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
251.93 USD
Massimale:
457.00 USD (37.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.61% (457.00 USD)
Per equità:
4.63% (86.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 420
NAS100.fs 166
EURJPY 87
USDCAD 56
EURUSD 45
GBPUSD 39
US30 26
AUDCAD 19
BTCUSD 8
GBPJPY 8
GBPNZD 7
USDJPY 2
AUDUSD 2
GBPAUD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 402
NAS100.fs 155
EURJPY 50
USDCAD 24
EURUSD -233
GBPUSD 36
US30 -213
AUDCAD -10
BTCUSD 6
GBPJPY 40
GBPNZD 6
USDJPY 1
AUDUSD -2
GBPAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 29K
NAS100.fs 60K
EURJPY 376
USDCAD -150
EURUSD -1.5K
GBPUSD -1.3K
US30 -6.9K
AUDCAD -743
BTCUSD -14K
GBPJPY 2K
GBPNZD 323
USDJPY 33
AUDUSD -81
GBPAUD 39
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.50 USD
Worst Trade: -154 USD
Vincite massime consecutive: 48
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +320.09 USD
Massima perdita consecutiva: -28.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US07-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Valutrades-Real-HK
0.07 × 139
Exness-Real7
0.60 × 230
RoboForex-ECN
0.71 × 280
Axi-US07-Live
0.74 × 46
RoboForex-ECN-2
1.04 × 302
Axi-US06-Live
2.84 × 612
ICMarketsSC-Live27
3.13 × 16
OneFinancialMarkets-US11-Live
7.58 × 114
conta de acompanhamento
Non ci sono recensioni
2025.09.21 16:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
