SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Conta Axi
Iago Jose Alves De Freitas Correia

Conta Axi

Iago Jose Alves De Freitas Correia
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 22%
Axi-US07-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
886
Bénéfice trades:
656 (74.04%)
Perte trades:
230 (25.96%)
Meilleure transaction:
49.50 USD
Pire transaction:
-153.50 USD
Bénéfice brut:
2 612.17 USD (358 169 pips)
Perte brute:
-2 349.22 USD (291 170 pips)
Gains consécutifs maximales:
48 (320.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
320.09 USD (48)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
4.21%
Charge de dépôt maximale:
30.30%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.58
Longs trades:
484 (54.63%)
Courts trades:
402 (45.37%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.30 USD
Bénéfice moyen:
3.98 USD
Perte moyenne:
-10.21 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-28.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-273.85 USD (4)
Croissance mensuelle:
2.45%
Prévision annuelle:
29.75%
Algo trading:
70%
Prélèvement par solde:
Absolu:
251.93 USD
Maximal:
457.00 USD (37.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.61% (457.00 USD)
Par fonds propres:
4.63% (86.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 420
NAS100.fs 166
EURJPY 87
USDCAD 56
EURUSD 45
GBPUSD 39
US30 26
AUDCAD 19
BTCUSD 8
GBPJPY 8
GBPNZD 7
USDJPY 2
AUDUSD 2
GBPAUD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 402
NAS100.fs 155
EURJPY 50
USDCAD 24
EURUSD -233
GBPUSD 36
US30 -213
AUDCAD -10
BTCUSD 6
GBPJPY 40
GBPNZD 6
USDJPY 1
AUDUSD -2
GBPAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 29K
NAS100.fs 60K
EURJPY 376
USDCAD -150
EURUSD -1.5K
GBPUSD -1.3K
US30 -6.9K
AUDCAD -743
BTCUSD -14K
GBPJPY 2K
GBPNZD 323
USDJPY 33
AUDUSD -81
GBPAUD 39
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +49.50 USD
Pire transaction: -154 USD
Gains consécutifs maximales: 48
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +320.09 USD
Perte consécutive maximale: -28.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US07-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Valutrades-Real-HK
0.07 × 139
Exness-Real7
0.60 × 230
RoboForex-ECN
0.71 × 280
Axi-US07-Live
0.74 × 46
RoboForex-ECN-2
1.04 × 302
Axi-US06-Live
2.84 × 612
ICMarketsSC-Live27
3.13 × 16
OneFinancialMarkets-US11-Live
7.59 × 114
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
conta de acompanhamento
Aucun avis
2025.09.21 16:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Conta Axi
30 USD par mois
22%
0
0
USD
1.8K
USD
35
70%
886
74%
4%
1.11
0.30
USD
28%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.