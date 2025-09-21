- Büyüme
İşlemler:
886
Kârla kapanan işlemler:
656 (74.04%)
Zararla kapanan işlemler:
230 (25.96%)
En iyi işlem:
49.50 USD
En kötü işlem:
-153.50 USD
Brüt kâr:
2 612.17 USD (358 169 pips)
Brüt zarar:
-2 349.22 USD (291 170 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (320.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
320.09 USD (48)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
4.21%
Maks. mevduat yükü:
30.30%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
484 (54.63%)
Satış işlemleri:
402 (45.37%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
3.98 USD
Ortalama zarar:
-10.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-28.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-273.85 USD (4)
Aylık büyüme:
0.04%
Yıllık tahmin:
0.47%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
251.93 USD
Maksimum:
457.00 USD (37.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.61% (457.00 USD)
Varlığa göre:
4.63% (86.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|420
|NAS100.fs
|166
|EURJPY
|87
|USDCAD
|56
|EURUSD
|45
|GBPUSD
|39
|US30
|26
|AUDCAD
|19
|BTCUSD
|8
|GBPJPY
|8
|GBPNZD
|7
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|402
|NAS100.fs
|155
|EURJPY
|50
|USDCAD
|24
|EURUSD
|-233
|GBPUSD
|36
|US30
|-213
|AUDCAD
|-10
|BTCUSD
|6
|GBPJPY
|40
|GBPNZD
|6
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|-2
|GBPAUD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|29K
|NAS100.fs
|60K
|EURJPY
|376
|USDCAD
|-150
|EURUSD
|-1.5K
|GBPUSD
|-1.3K
|US30
|-6.9K
|AUDCAD
|-743
|BTCUSD
|-14K
|GBPJPY
|2K
|GBPNZD
|323
|USDJPY
|33
|AUDUSD
|-81
|GBPAUD
|39
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.50 USD
En kötü işlem: -154 USD
Maksimum ardışık kazanç: 48
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +320.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US07-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
