Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US07-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Valutrades-Real-HK 0.07 × 139 Exness-Real7 0.60 × 230 RoboForex-ECN 0.71 × 280 Axi-US07-Live 0.74 × 46 RoboForex-ECN-2 1.04 × 302 Axi-US06-Live 2.84 × 612 ICMarketsSC-Live27 3.13 × 16 OneFinancialMarkets-US11-Live 7.58 × 114 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya