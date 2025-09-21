SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Conta Axi
Iago Jose Alves De Freitas Correia

Conta Axi

Iago Jose Alves De Freitas Correia
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 22%
Axi-US07-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
886
Kârla kapanan işlemler:
656 (74.04%)
Zararla kapanan işlemler:
230 (25.96%)
En iyi işlem:
49.50 USD
En kötü işlem:
-153.50 USD
Brüt kâr:
2 612.17 USD (358 169 pips)
Brüt zarar:
-2 349.22 USD (291 170 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (320.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
320.09 USD (48)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
4.21%
Maks. mevduat yükü:
30.30%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
484 (54.63%)
Satış işlemleri:
402 (45.37%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
3.98 USD
Ortalama zarar:
-10.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-28.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-273.85 USD (4)
Aylık büyüme:
0.04%
Yıllık tahmin:
0.47%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
251.93 USD
Maksimum:
457.00 USD (37.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.61% (457.00 USD)
Varlığa göre:
4.63% (86.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 420
NAS100.fs 166
EURJPY 87
USDCAD 56
EURUSD 45
GBPUSD 39
US30 26
AUDCAD 19
BTCUSD 8
GBPJPY 8
GBPNZD 7
USDJPY 2
AUDUSD 2
GBPAUD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 402
NAS100.fs 155
EURJPY 50
USDCAD 24
EURUSD -233
GBPUSD 36
US30 -213
AUDCAD -10
BTCUSD 6
GBPJPY 40
GBPNZD 6
USDJPY 1
AUDUSD -2
GBPAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 29K
NAS100.fs 60K
EURJPY 376
USDCAD -150
EURUSD -1.5K
GBPUSD -1.3K
US30 -6.9K
AUDCAD -743
BTCUSD -14K
GBPJPY 2K
GBPNZD 323
USDJPY 33
AUDUSD -81
GBPAUD 39
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.50 USD
En kötü işlem: -154 USD
Maksimum ardışık kazanç: 48
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +320.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US07-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Valutrades-Real-HK
0.07 × 139
Exness-Real7
0.60 × 230
RoboForex-ECN
0.71 × 280
Axi-US07-Live
0.74 × 46
RoboForex-ECN-2
1.04 × 302
Axi-US06-Live
2.84 × 612
ICMarketsSC-Live27
3.13 × 16
OneFinancialMarkets-US11-Live
7.58 × 114
conta de acompanhamento
İnceleme yok
2025.09.21 16:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
