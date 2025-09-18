SegnaliSezioni
Euro Carousel

Kalinka Capital OU
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
FxPro-MT5 Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
44 (86.27%)
Loss Trade:
7 (13.73%)
Best Trade:
58.53 USD
Worst Trade:
-30.19 USD
Profitto lordo:
157.20 USD (7 169 pips)
Perdita lorda:
-96.46 USD (8 636 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (59.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.10 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.44%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.05
Long Trade:
36 (70.59%)
Short Trade:
15 (29.41%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
1.19 USD
Profitto medio:
3.57 USD
Perdita media:
-13.78 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-57.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.89 USD (3)
Crescita mensile:
2.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
57.93 USD (9.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.18% (57.93 USD)
Per equità:
5.10% (41.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 61
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.53 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +59.77 USD
Massima perdita consecutiva: -57.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro
5.00 × 1
FxPro-MT5
6.08 × 3452
Euro Carousel — Сигналы с балансом доходности и контроля рисков

Euro Carousel — это профессиональный форекс-сигнал, созданный на базе проверенного временем советника Carousel FX AVG. Система оптимизирована для работы с парой EURUSD и другими инструментами с высокой ликвидностью, предлагая трейдерам уникальное сочетание стабильной доходности и строгого риск-менеджмента.

💡 Наша цель — не случайные быстрые сделки, а системная торговля, приносящая предсказуемый результат на длительной дистанции.

Почему именно Euro Carousel?

🔹 Доходность от 10% в месяц при оптимальных настройках — разумный и достижимый показатель без завышенных обещаний.
🔹 Минимальный депозит — от 1000 USD: комфортный порог для начала, подходящий как для частных инвесторов, так и для профессионалов.
🔹 Рекомендуемое плечо: от 1:100 (оптимально 1:500) — возможность гибко управлять капиталом в зависимости от условий вашего брокера.
🔹 Умный контроль рисков: хеджирование, усреднение, перевод сделок в безубыток.
🔹 Автоматическая работа: чёткие входы и выходы по алгоритму без эмоционального вмешательства.

Технология и стратегия

Математическая модель движения цены — система анализирует поведение рынка без использования классических индикаторов, исключая запаздывающие сигналы.
Торговля внутри дня: сделки формируются на открытии азиатской сессии и отрабатываются до завершения европейской.
Таймфрейм M1: максимальная детализация для построения оптимальных входов.
Реальный долларовый счёт у одного из ведущих форекс-брокеров FxPro — подписчики получают доступ к сигналам с проверенной площадки.

Что получает подписчик?

  • Автоматические сигналы по EURUSD и другим валютным парам, адаптированные под текущие рыночные условия.

  • Настройки, протестированные и оптимизированные для стабильной работы.

  • Возможность контроля дневного профита: система фиксирует целевой результат и завершает торговлю до следующего дня.

  • Подробные отчёты с ключевыми метриками — профит-фактор, просадка, соотношение прибыльных и убыточных сделок.

  • Транспарентность: вы всегда видите реальные результаты в онлайне.

Преимущества Euro Carousel перед конкурентами

Прозрачность и честность — мы не обещаем сотни процентов в месяц, а делаем акцент на реальной достижимой доходности.
Сбалансированный риск — встроенные механизмы защиты капитала позволяют переживать периоды высокой волатильности.
Гибкость — возможность адаптировать торговлю под ваш стиль и брокерские условия.
Системный подход — стратегия отлажена и подтверждена реальной торговлей.

Важные моменты

⚠ Форекс-торговля всегда связана с рисками. Возможны просадки на фоне резкой волатильности или при изменении рыночных условий.
⚠ Результаты зависят от качества исполнения ордеров у брокера (спреды, комиссии, проскальзывания).
⚠ Мы рекомендуем использовать депозит от 1000 USD и проверенного брокера для стабильной работы сигнала.

🎯 Euro Carousel — это ваш шанс получать стабильный доход на рынке, используя проверенную стратегию и профессионально настроенный алгоритм. Подписавшись на сигнал, вы получаете доступ к системной торговле, которая работает на реальном счёте и рассчитана на долгосрочный результат.

Non ci sono recensioni
2025.09.18 18:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
