- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro
|5.00 × 1
|
FxPro-MT5
|6.08 × 3452
Euro Carousel — Сигналы с балансом доходности и контроля рисков
Euro Carousel — это профессиональный форекс-сигнал, созданный на базе проверенного временем советника Carousel FX AVG. Система оптимизирована для работы с парой EURUSD и другими инструментами с высокой ликвидностью, предлагая трейдерам уникальное сочетание стабильной доходности и строгого риск-менеджмента.
💡 Наша цель — не случайные быстрые сделки, а системная торговля, приносящая предсказуемый результат на длительной дистанции.
Почему именно Euro Carousel?
🔹 Доходность от 10% в месяц при оптимальных настройках — разумный и достижимый показатель без завышенных обещаний.
🔹 Минимальный депозит — от 1000 USD: комфортный порог для начала, подходящий как для частных инвесторов, так и для профессионалов.
🔹 Рекомендуемое плечо: от 1:100 (оптимально 1:500) — возможность гибко управлять капиталом в зависимости от условий вашего брокера.
🔹 Умный контроль рисков: хеджирование, усреднение, перевод сделок в безубыток.
🔹 Автоматическая работа: чёткие входы и выходы по алгоритму без эмоционального вмешательства.
Технология и стратегия
✔ Математическая модель движения цены — система анализирует поведение рынка без использования классических индикаторов, исключая запаздывающие сигналы.
✔ Торговля внутри дня: сделки формируются на открытии азиатской сессии и отрабатываются до завершения европейской.
✔ Таймфрейм M1: максимальная детализация для построения оптимальных входов.
✔ Реальный долларовый счёт у одного из ведущих форекс-брокеров FxPro — подписчики получают доступ к сигналам с проверенной площадки.
Что получает подписчик?
-
Автоматические сигналы по EURUSD и другим валютным парам, адаптированные под текущие рыночные условия.
-
Настройки, протестированные и оптимизированные для стабильной работы.
-
Возможность контроля дневного профита: система фиксирует целевой результат и завершает торговлю до следующего дня.
-
Подробные отчёты с ключевыми метриками — профит-фактор, просадка, соотношение прибыльных и убыточных сделок.
-
Транспарентность: вы всегда видите реальные результаты в онлайне.
Преимущества Euro Carousel перед конкурентами
✅ Прозрачность и честность — мы не обещаем сотни процентов в месяц, а делаем акцент на реальной достижимой доходности.
✅ Сбалансированный риск — встроенные механизмы защиты капитала позволяют переживать периоды высокой волатильности.
✅ Гибкость — возможность адаптировать торговлю под ваш стиль и брокерские условия.
✅ Системный подход — стратегия отлажена и подтверждена реальной торговлей.
Важные моменты
⚠ Форекс-торговля всегда связана с рисками. Возможны просадки на фоне резкой волатильности или при изменении рыночных условий.
⚠ Результаты зависят от качества исполнения ордеров у брокера (спреды, комиссии, проскальзывания).
⚠ Мы рекомендуем использовать депозит от 1000 USD и проверенного брокера для стабильной работы сигнала.
🎯 Euro Carousel — это ваш шанс получать стабильный доход на рынке, используя проверенную стратегию и профессионально настроенный алгоритм. Подписавшись на сигнал, вы получаете доступ к системной торговле, которая работает на реальном счёте и рассчитана на долгосрочный результат.
