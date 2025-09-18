SinyallerBölümler
Euro Carousel

Kalinka Capital OU
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
FxPro-MT5 Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
44 (86.27%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (13.73%)
En iyi işlem:
58.53 USD
En kötü işlem:
-30.19 USD
Brüt kâr:
157.20 USD (7 169 pips)
Brüt zarar:
-96.46 USD (8 636 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (59.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82.10 USD (14)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.05
Alış işlemleri:
36 (70.59%)
Satış işlemleri:
15 (29.41%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
1.19 USD
Ortalama kâr:
3.57 USD
Ortalama zarar:
-13.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-57.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.89 USD (3)
Aylık büyüme:
2.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
57.93 USD (9.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.18% (57.93 USD)
Varlığa göre:
5.10% (41.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 61
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.53 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +59.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5 Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro
5.00 × 1
FxPro-MT5
6.08 × 3452
Euro Carousel — Сигналы с балансом доходности и контроля рисков

Euro Carousel — это профессиональный форекс-сигнал, созданный на базе проверенного временем советника Carousel FX AVG. Система оптимизирована для работы с парой EURUSD и другими инструментами с высокой ликвидностью, предлагая трейдерам уникальное сочетание стабильной доходности и строгого риск-менеджмента.

💡 Наша цель — не случайные быстрые сделки, а системная торговля, приносящая предсказуемый результат на длительной дистанции.

Почему именно Euro Carousel?

🔹 Доходность от 10% в месяц при оптимальных настройках — разумный и достижимый показатель без завышенных обещаний.
🔹 Минимальный депозит — от 1000 USD: комфортный порог для начала, подходящий как для частных инвесторов, так и для профессионалов.
🔹 Рекомендуемое плечо: от 1:100 (оптимально 1:500) — возможность гибко управлять капиталом в зависимости от условий вашего брокера.
🔹 Умный контроль рисков: хеджирование, усреднение, перевод сделок в безубыток.
🔹 Автоматическая работа: чёткие входы и выходы по алгоритму без эмоционального вмешательства.

Технология и стратегия

Математическая модель движения цены — система анализирует поведение рынка без использования классических индикаторов, исключая запаздывающие сигналы.
Торговля внутри дня: сделки формируются на открытии азиатской сессии и отрабатываются до завершения европейской.
Таймфрейм M1: максимальная детализация для построения оптимальных входов.
Реальный долларовый счёт у одного из ведущих форекс-брокеров FxPro — подписчики получают доступ к сигналам с проверенной площадки.

Что получает подписчик?

  • Автоматические сигналы по EURUSD и другим валютным парам, адаптированные под текущие рыночные условия.

  • Настройки, протестированные и оптимизированные для стабильной работы.

  • Возможность контроля дневного профита: система фиксирует целевой результат и завершает торговлю до следующего дня.

  • Подробные отчёты с ключевыми метриками — профит-фактор, просадка, соотношение прибыльных и убыточных сделок.

  • Транспарентность: вы всегда видите реальные результаты в онлайне.

Преимущества Euro Carousel перед конкурентами

Прозрачность и честность — мы не обещаем сотни процентов в месяц, а делаем акцент на реальной достижимой доходности.
Сбалансированный риск — встроенные механизмы защиты капитала позволяют переживать периоды высокой волатильности.
Гибкость — возможность адаптировать торговлю под ваш стиль и брокерские условия.
Системный подход — стратегия отлажена и подтверждена реальной торговлей.

Важные моменты

⚠ Форекс-торговля всегда связана с рисками. Возможны просадки на фоне резкой волатильности или при изменении рыночных условий.
⚠ Результаты зависят от качества исполнения ордеров у брокера (спреды, комиссии, проскальзывания).
⚠ Мы рекомендуем использовать депозит от 1000 USD и проверенного брокера для стабильной работы сигнала.

🎯 Euro Carousel — это ваш шанс получать стабильный доход на рынке, используя проверенную стратегию и профессионально настроенный алгоритм. Подписавшись на сигнал, вы получаете доступ к системной торговле, которая работает на реальном счёте и рассчитана на долгосрочный результат.

İnceleme yok
2025.09.18 18:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
