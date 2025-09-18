- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5 Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
RoboForex-Pro
|5.00 × 1
|
FxPro-MT5
|6.08 × 3431
Euro Carousel — Сигналы с балансом доходности и контроля рисков
Euro Carousel — это профессиональный форекс-сигнал, созданный на базе проверенного временем советника Carousel FX AVG. Система оптимизирована для работы с парой EURUSD и другими инструментами с высокой ликвидностью, предлагая трейдерам уникальное сочетание стабильной доходности и строгого риск-менеджмента.
💡 Наша цель — не случайные быстрые сделки, а системная торговля, приносящая предсказуемый результат на длительной дистанции.
Почему именно Euro Carousel?
🔹 Доходность от 10% в месяц при оптимальных настройках — разумный и достижимый показатель без завышенных обещаний.
🔹 Минимальный депозит — от 1000 USD: комфортный порог для начала, подходящий как для частных инвесторов, так и для профессионалов.
🔹 Рекомендуемое плечо: от 1:100 (оптимально 1:500) — возможность гибко управлять капиталом в зависимости от условий вашего брокера.
🔹 Умный контроль рисков: хеджирование, усреднение, перевод сделок в безубыток.
🔹 Автоматическая работа: чёткие входы и выходы по алгоритму без эмоционального вмешательства.
Технология и стратегия
✔ Математическая модель движения цены — система анализирует поведение рынка без использования классических индикаторов, исключая запаздывающие сигналы.
✔ Торговля внутри дня: сделки формируются на открытии азиатской сессии и отрабатываются до завершения европейской.
✔ Таймфрейм M1: максимальная детализация для построения оптимальных входов.
✔ Реальный долларовый счёт у одного из ведущих форекс-брокеров FxPro — подписчики получают доступ к сигналам с проверенной площадки.
Что получает подписчик?
-
Автоматические сигналы по EURUSD и другим валютным парам, адаптированные под текущие рыночные условия.
-
Настройки, протестированные и оптимизированные для стабильной работы.
-
Возможность контроля дневного профита: система фиксирует целевой результат и завершает торговлю до следующего дня.
-
Подробные отчёты с ключевыми метриками — профит-фактор, просадка, соотношение прибыльных и убыточных сделок.
-
Транспарентность: вы всегда видите реальные результаты в онлайне.
Преимущества Euro Carousel перед конкурентами
✅ Прозрачность и честность — мы не обещаем сотни процентов в месяц, а делаем акцент на реальной достижимой доходности.
✅ Сбалансированный риск — встроенные механизмы защиты капитала позволяют переживать периоды высокой волатильности.
✅ Гибкость — возможность адаптировать торговлю под ваш стиль и брокерские условия.
✅ Системный подход — стратегия отлажена и подтверждена реальной торговлей.
Важные моменты
⚠ Форекс-торговля всегда связана с рисками. Возможны просадки на фоне резкой волатильности или при изменении рыночных условий.
⚠ Результаты зависят от качества исполнения ордеров у брокера (спреды, комиссии, проскальзывания).
⚠ Мы рекомендуем использовать депозит от 1000 USD и проверенного брокера для стабильной работы сигнала.
🎯 Euro Carousel — это ваш шанс получать стабильный доход на рынке, используя проверенную стратегию и профессионально настроенный алгоритм. Подписавшись на сигнал, вы получаете доступ к системной торговле, которая работает на реальном счёте и рассчитана на долгосрочный результат.
USD
USD
USD