Supanat Niyomdej

Golden wing

Supanat Niyomdej
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -19%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
68 (90.66%)
Loss Trade:
7 (9.33%)
Best Trade:
9.95 USD
Worst Trade:
-142.22 USD
Profitto lordo:
118.98 USD (68 945 pips)
Perdita lorda:
-148.44 USD (47 718 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (14.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.14 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
9.95%
Massimo carico di deposito:
29.44%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
67 (89.33%)
Short Trade:
8 (10.67%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.39 USD
Profitto medio:
1.75 USD
Perdita media:
-21.21 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-142.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-142.22 USD (1)
Crescita mensile:
-18.76%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
43.59 USD
Massimale:
142.38 USD (55.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.69% (142.34 USD)
Per equità:
46.76% (119.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -29
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.95 USD
Worst Trade: -142 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +14.76 USD
Massima perdita consecutiva: -142.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Looking for a simple yet effective way to grow your account? 🚀
I trade XAU/USD (Gold) using only $100 starting capital with 0.01 lot sizes. Each trade has a clear Take Profit and Stop Loss, so risk is always under control.

Gold moves fast, but with discipline and strategy, I aim to win more trades than I lose.

If you want steady passive income from Forex without spending time learning and trading yourself, just copy my trades and let me do the work for you!


Non ci sono recensioni
2025.10.02 11:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 10:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 11:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 09:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 09:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 08:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 08:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 04:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 17:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 17:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 04:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 14:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 13:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 08:28
Share of trading days is too low
2025.09.17 08:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 07:15
Share of trading days is too low
2025.09.17 07:15
Share of days for 80% of trades is too low
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.