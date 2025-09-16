SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Golden wing
Supanat Niyomdej

Golden wing

Supanat Niyomdej
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -19%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
75
Bénéfice trades:
68 (90.66%)
Perte trades:
7 (9.33%)
Meilleure transaction:
9.95 USD
Pire transaction:
-142.22 USD
Bénéfice brut:
118.98 USD (68 945 pips)
Perte brute:
-148.44 USD (47 718 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (14.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
34.14 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
9.95%
Charge de dépôt maximale:
29.44%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
23 minutes
Facteur de récupération:
-0.21
Longs trades:
67 (89.33%)
Courts trades:
8 (10.67%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-0.39 USD
Bénéfice moyen:
1.75 USD
Perte moyenne:
-21.21 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-142.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-142.22 USD (1)
Croissance mensuelle:
-18.76%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
43.59 USD
Maximal:
142.38 USD (55.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.69% (142.34 USD)
Par fonds propres:
46.76% (119.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -29
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.95 USD
Pire transaction: -142 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +14.76 USD
Perte consécutive maximale: -142.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Looking for a simple yet effective way to grow your account? 🚀
I trade XAU/USD (Gold) using only $100 starting capital with 0.01 lot sizes. Each trade has a clear Take Profit and Stop Loss, so risk is always under control.

Gold moves fast, but with discipline and strategy, I aim to win more trades than I lose.

If you want steady passive income from Forex without spending time learning and trading yourself, just copy my trades and let me do the work for you!


Aucun avis
2025.10.02 11:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 10:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 11:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 09:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 09:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 08:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 08:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 04:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 17:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 17:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 04:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 14:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 13:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 08:28
Share of trading days is too low
2025.09.17 08:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 07:15
Share of trading days is too low
2025.09.17 07:15
Share of days for 80% of trades is too low
