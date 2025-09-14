SegnaliSezioni
Konstantin Kulikov

OLD

Konstantin Kulikov
0 recensioni
Affidabilità
409 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2017 2 047%
ICMarketsSC-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 589
Profit Trade:
1 188 (74.76%)
Loss Trade:
401 (25.24%)
Best Trade:
572.95 USD
Worst Trade:
-700.39 USD
Profitto lordo:
13 760.37 USD (86 578 pips)
Perdita lorda:
-9 302.87 USD (56 314 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (42.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 814.55 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
51.83%
Massimo carico di deposito:
8.96%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
3.29
Long Trade:
893 (56.20%)
Short Trade:
696 (43.80%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
2.81 USD
Profitto medio:
11.58 USD
Perdita media:
-23.20 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-180.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-760.67 USD (5)
Crescita mensile:
17.25%
Previsione annuale:
209.28%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.42 USD
Massimale:
1 353.35 USD (23.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.21% (698.16 USD)
Per equità:
5.88% (30.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 157
USDCAD 138
GBPCAD 133
EURGBP 130
EURCAD 114
USDCHF 106
CADCHF 105
GBPUSD 87
AUDNZD 61
EURNZD 58
AUDCHF 53
SUMMARY 50
AUDJPY 49
EURCHF 42
EURAUD 41
GBPAUD 34
GBPJPY 30
XAUUSD 30
USDJPY 29
GBPCHF 28
NZDUSD 23
AUDUSD 22
EURJPY 15
NZDJPY 14
AUDCAD 13
CHFJPY 13
CADJPY 9
XAUCHF 2
USDSGD 2
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 435
USDCAD 240
GBPCAD 779
EURGBP -361
EURCAD 629
USDCHF 163
CADCHF 293
GBPUSD -138
AUDNZD 149
EURNZD 12
AUDCHF 37
SUMMARY 2.6K
AUDJPY -63
EURCHF -230
EURAUD 46
GBPAUD -71
GBPJPY 183
XAUUSD -137
USDJPY 106
GBPCHF 30
NZDUSD -70
AUDUSD -12
EURJPY -117
NZDJPY 86
AUDCAD -10
CHFJPY -20
CADJPY -11
XAUCHF -108
USDSGD -29
NZDCHF 9
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 4.5K
USDCAD 4K
GBPCAD 5.2K
EURGBP 292
EURCAD 5K
USDCHF 1.9K
CADCHF 1.1K
GBPUSD 1.8K
AUDNZD 1.4K
EURNZD 1.8K
AUDCHF 1.3K
SUMMARY 0
AUDJPY 677
EURCHF -975
EURAUD 1.9K
GBPAUD -354
GBPJPY 1.5K
XAUUSD -946
USDJPY 254
GBPCHF 573
NZDUSD -716
AUDUSD 344
EURJPY -69
NZDJPY 873
AUDCAD 297
CHFJPY -272
CADJPY 277
XAUCHF -946
USDSGD -399
NZDCHF 74
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +572.95 USD
Worst Trade: -700 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +42.92 USD
Massima perdita consecutiva: -180.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PacificUnionLLC-Live 2
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 252
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.04 × 181
Pepperstone-Edge11
0.11 × 84
ForexTimeFXTM-ECN2
0.20 × 74
ICMarketsSC-Live09
0.29 × 486
ICMarketsSC-Live24
0.32 × 598
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 9
ICMarkets-Live23
0.40 × 125
ICMarketsSC-Live18
0.41 × 436
TickmillUK-Live03
0.47 × 1247
ICMarketsSC-Live16
0.50 × 4
Coinexx-Demo
0.56 × 171
ICMarkets-Live19
0.57 × 246
ICMarketsSC-Live27
0.64 × 368
TurnkeyGlobal-Live
0.67 × 82
ICMarketsSC-Live25
0.67 × 6139
ICMarketsSC-Live31
0.70 × 1258
XMTrading-Real 12
0.71 × 14
Coinexx-Live
0.72 × 466
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 975
ICMarketsSC-Live07
0.75 × 77
66 più
Non ci sono recensioni
2025.09.29 22:49
Share of trading days is too low
2025.09.14 12:26
Trading operations on the account were performed for only 447 days. This comprises 15.72% of days out of the 2844 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 12:26
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 0.49% of days out of 2844 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 12:26
A large drawdown may occur on the account again
