- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 589
Profit Trade:
1 188 (74.76%)
Loss Trade:
401 (25.24%)
Best Trade:
572.95 USD
Worst Trade:
-700.39 USD
Profitto lordo:
13 760.37 USD (86 578 pips)
Perdita lorda:
-9 302.87 USD (56 314 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (42.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 814.55 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
51.83%
Massimo carico di deposito:
8.96%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
3.29
Long Trade:
893 (56.20%)
Short Trade:
696 (43.80%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
2.81 USD
Profitto medio:
11.58 USD
Perdita media:
-23.20 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-180.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-760.67 USD (5)
Crescita mensile:
17.25%
Previsione annuale:
209.28%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.42 USD
Massimale:
1 353.35 USD (23.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.21% (698.16 USD)
Per equità:
5.88% (30.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|157
|USDCAD
|138
|GBPCAD
|133
|EURGBP
|130
|EURCAD
|114
|USDCHF
|106
|CADCHF
|105
|GBPUSD
|87
|AUDNZD
|61
|EURNZD
|58
|AUDCHF
|53
|SUMMARY
|50
|AUDJPY
|49
|EURCHF
|42
|EURAUD
|41
|GBPAUD
|34
|GBPJPY
|30
|XAUUSD
|30
|USDJPY
|29
|GBPCHF
|28
|NZDUSD
|23
|AUDUSD
|22
|EURJPY
|15
|NZDJPY
|14
|AUDCAD
|13
|CHFJPY
|13
|CADJPY
|9
|XAUCHF
|2
|USDSGD
|2
|NZDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|435
|USDCAD
|240
|GBPCAD
|779
|EURGBP
|-361
|EURCAD
|629
|USDCHF
|163
|CADCHF
|293
|GBPUSD
|-138
|AUDNZD
|149
|EURNZD
|12
|AUDCHF
|37
|SUMMARY
|2.6K
|AUDJPY
|-63
|EURCHF
|-230
|EURAUD
|46
|GBPAUD
|-71
|GBPJPY
|183
|XAUUSD
|-137
|USDJPY
|106
|GBPCHF
|30
|NZDUSD
|-70
|AUDUSD
|-12
|EURJPY
|-117
|NZDJPY
|86
|AUDCAD
|-10
|CHFJPY
|-20
|CADJPY
|-11
|XAUCHF
|-108
|USDSGD
|-29
|NZDCHF
|9
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|4.5K
|USDCAD
|4K
|GBPCAD
|5.2K
|EURGBP
|292
|EURCAD
|5K
|USDCHF
|1.9K
|CADCHF
|1.1K
|GBPUSD
|1.8K
|AUDNZD
|1.4K
|EURNZD
|1.8K
|AUDCHF
|1.3K
|SUMMARY
|0
|AUDJPY
|677
|EURCHF
|-975
|EURAUD
|1.9K
|GBPAUD
|-354
|GBPJPY
|1.5K
|XAUUSD
|-946
|USDJPY
|254
|GBPCHF
|573
|NZDUSD
|-716
|AUDUSD
|344
|EURJPY
|-69
|NZDJPY
|873
|AUDCAD
|297
|CHFJPY
|-272
|CADJPY
|277
|XAUCHF
|-946
|USDSGD
|-399
|NZDCHF
|74
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +572.95 USD
Worst Trade: -700 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +42.92 USD
Massima perdita consecutiva: -180.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PacificUnionLLC-Live 2
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 252
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.04 × 181
|
Pepperstone-Edge11
|0.11 × 84
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.20 × 74
|
ICMarketsSC-Live09
|0.29 × 486
|
ICMarketsSC-Live24
|0.32 × 598
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 9
|
ICMarkets-Live23
|0.40 × 125
|
ICMarketsSC-Live18
|0.41 × 436
|
TickmillUK-Live03
|0.47 × 1247
|
ICMarketsSC-Live16
|0.50 × 4
|
Coinexx-Demo
|0.56 × 171
|
ICMarkets-Live19
|0.57 × 246
|
ICMarketsSC-Live27
|0.64 × 368
|
TurnkeyGlobal-Live
|0.67 × 82
|
ICMarketsSC-Live25
|0.67 × 6139
|
ICMarketsSC-Live31
|0.70 × 1258
|
XMTrading-Real 12
|0.71 × 14
|
Coinexx-Live
|0.72 × 466
|
ICMarketsSC-Live06
|0.72 × 975
|
ICMarketsSC-Live07
|0.75 × 77
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2 047%
0
0
USD
USD
522
USD
USD
409
96%
1 589
74%
52%
1.47
2.81
USD
USD
60%
1:500