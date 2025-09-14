Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PacificUnionLLC-Live 2 0.00 × 2 TitanFX-05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 2 Tickmill-Live10 0.00 × 1 XMTrading-Real 252 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.04 × 181 Pepperstone-Edge11 0.11 × 84 ForexTimeFXTM-ECN2 0.20 × 74 ICMarketsSC-Live09 0.29 × 486 ICMarketsSC-Live24 0.32 × 598 ICMarketsSC-Live03 0.33 × 9 ICMarkets-Live23 0.40 × 125 ICMarketsSC-Live18 0.41 × 436 TickmillUK-Live03 0.47 × 1247 ICMarketsSC-Live16 0.50 × 4 Coinexx-Demo 0.56 × 171 ICMarkets-Live19 0.57 × 246 ICMarketsSC-Live27 0.64 × 368 TurnkeyGlobal-Live 0.67 × 82 ICMarketsSC-Live25 0.67 × 6139 ICMarketsSC-Live31 0.70 × 1258 XMTrading-Real 12 0.71 × 14 Coinexx-Live 0.72 × 466 ICMarketsSC-Live06 0.72 × 975 ICMarketsSC-Live07 0.75 × 77 66 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya