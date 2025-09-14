- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 589
Kârla kapanan işlemler:
1 188 (74.76%)
Zararla kapanan işlemler:
401 (25.24%)
En iyi işlem:
572.95 USD
En kötü işlem:
-700.39 USD
Brüt kâr:
13 760.37 USD (86 578 pips)
Brüt zarar:
-9 302.87 USD (56 314 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (42.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 814.55 USD (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
51.83%
Maks. mevduat yükü:
8.96%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
3.29
Alış işlemleri:
893 (56.20%)
Satış işlemleri:
696 (43.80%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
2.81 USD
Ortalama kâr:
11.58 USD
Ortalama zarar:
-23.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-180.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-760.67 USD (5)
Aylık büyüme:
17.25%
Yıllık tahmin:
209.28%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.42 USD
Maksimum:
1 353.35 USD (23.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.21% (698.16 USD)
Varlığa göre:
5.88% (30.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|157
|USDCAD
|138
|GBPCAD
|133
|EURGBP
|130
|EURCAD
|114
|USDCHF
|106
|CADCHF
|105
|GBPUSD
|87
|AUDNZD
|61
|EURNZD
|58
|AUDCHF
|53
|SUMMARY
|50
|AUDJPY
|49
|EURCHF
|42
|EURAUD
|41
|GBPAUD
|34
|GBPJPY
|30
|XAUUSD
|30
|USDJPY
|29
|GBPCHF
|28
|NZDUSD
|23
|AUDUSD
|22
|EURJPY
|15
|NZDJPY
|14
|AUDCAD
|13
|CHFJPY
|13
|CADJPY
|9
|XAUCHF
|2
|USDSGD
|2
|NZDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|435
|USDCAD
|240
|GBPCAD
|779
|EURGBP
|-361
|EURCAD
|629
|USDCHF
|163
|CADCHF
|293
|GBPUSD
|-138
|AUDNZD
|149
|EURNZD
|12
|AUDCHF
|37
|SUMMARY
|2.6K
|AUDJPY
|-63
|EURCHF
|-230
|EURAUD
|46
|GBPAUD
|-71
|GBPJPY
|183
|XAUUSD
|-137
|USDJPY
|106
|GBPCHF
|30
|NZDUSD
|-70
|AUDUSD
|-12
|EURJPY
|-117
|NZDJPY
|86
|AUDCAD
|-10
|CHFJPY
|-20
|CADJPY
|-11
|XAUCHF
|-108
|USDSGD
|-29
|NZDCHF
|9
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|4.5K
|USDCAD
|4K
|GBPCAD
|5.2K
|EURGBP
|292
|EURCAD
|5K
|USDCHF
|1.9K
|CADCHF
|1.1K
|GBPUSD
|1.8K
|AUDNZD
|1.4K
|EURNZD
|1.8K
|AUDCHF
|1.3K
|SUMMARY
|0
|AUDJPY
|677
|EURCHF
|-975
|EURAUD
|1.9K
|GBPAUD
|-354
|GBPJPY
|1.5K
|XAUUSD
|-946
|USDJPY
|254
|GBPCHF
|573
|NZDUSD
|-716
|AUDUSD
|344
|EURJPY
|-69
|NZDJPY
|873
|AUDCAD
|297
|CHFJPY
|-272
|CADJPY
|277
|XAUCHF
|-946
|USDSGD
|-399
|NZDCHF
|74
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +572.95 USD
En kötü işlem: -700 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +42.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -180.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PacificUnionLLC-Live 2
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 252
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.04 × 181
|
Pepperstone-Edge11
|0.11 × 84
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.20 × 74
|
ICMarketsSC-Live09
|0.29 × 486
|
ICMarketsSC-Live24
|0.32 × 598
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 9
|
ICMarkets-Live23
|0.40 × 125
|
ICMarketsSC-Live18
|0.41 × 436
|
TickmillUK-Live03
|0.47 × 1247
|
ICMarketsSC-Live16
|0.50 × 4
|
Coinexx-Demo
|0.56 × 171
|
ICMarkets-Live19
|0.57 × 246
|
ICMarketsSC-Live27
|0.64 × 368
|
TurnkeyGlobal-Live
|0.67 × 82
|
ICMarketsSC-Live25
|0.67 × 6139
|
ICMarketsSC-Live31
|0.70 × 1258
|
XMTrading-Real 12
|0.71 × 14
|
Coinexx-Live
|0.72 × 466
|
ICMarketsSC-Live06
|0.72 × 975
|
ICMarketsSC-Live07
|0.75 × 77
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2 047%
0
0
USD
USD
522
USD
USD
409
96%
1 589
74%
52%
1.47
2.81
USD
USD
60%
1:500