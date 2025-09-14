SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / OLD
Konstantin Kulikov

OLD

Konstantin Kulikov
0 inceleme
Güvenilirlik
409 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2017 2 047%
ICMarketsSC-Live10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 589
Kârla kapanan işlemler:
1 188 (74.76%)
Zararla kapanan işlemler:
401 (25.24%)
En iyi işlem:
572.95 USD
En kötü işlem:
-700.39 USD
Brüt kâr:
13 760.37 USD (86 578 pips)
Brüt zarar:
-9 302.87 USD (56 314 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (42.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 814.55 USD (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
51.83%
Maks. mevduat yükü:
8.96%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
3.29
Alış işlemleri:
893 (56.20%)
Satış işlemleri:
696 (43.80%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
2.81 USD
Ortalama kâr:
11.58 USD
Ortalama zarar:
-23.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-180.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-760.67 USD (5)
Aylık büyüme:
17.25%
Yıllık tahmin:
209.28%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.42 USD
Maksimum:
1 353.35 USD (23.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.21% (698.16 USD)
Varlığa göre:
5.88% (30.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 157
USDCAD 138
GBPCAD 133
EURGBP 130
EURCAD 114
USDCHF 106
CADCHF 105
GBPUSD 87
AUDNZD 61
EURNZD 58
AUDCHF 53
SUMMARY 50
AUDJPY 49
EURCHF 42
EURAUD 41
GBPAUD 34
GBPJPY 30
XAUUSD 30
USDJPY 29
GBPCHF 28
NZDUSD 23
AUDUSD 22
EURJPY 15
NZDJPY 14
AUDCAD 13
CHFJPY 13
CADJPY 9
XAUCHF 2
USDSGD 2
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 435
USDCAD 240
GBPCAD 779
EURGBP -361
EURCAD 629
USDCHF 163
CADCHF 293
GBPUSD -138
AUDNZD 149
EURNZD 12
AUDCHF 37
SUMMARY 2.6K
AUDJPY -63
EURCHF -230
EURAUD 46
GBPAUD -71
GBPJPY 183
XAUUSD -137
USDJPY 106
GBPCHF 30
NZDUSD -70
AUDUSD -12
EURJPY -117
NZDJPY 86
AUDCAD -10
CHFJPY -20
CADJPY -11
XAUCHF -108
USDSGD -29
NZDCHF 9
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 4.5K
USDCAD 4K
GBPCAD 5.2K
EURGBP 292
EURCAD 5K
USDCHF 1.9K
CADCHF 1.1K
GBPUSD 1.8K
AUDNZD 1.4K
EURNZD 1.8K
AUDCHF 1.3K
SUMMARY 0
AUDJPY 677
EURCHF -975
EURAUD 1.9K
GBPAUD -354
GBPJPY 1.5K
XAUUSD -946
USDJPY 254
GBPCHF 573
NZDUSD -716
AUDUSD 344
EURJPY -69
NZDJPY 873
AUDCAD 297
CHFJPY -272
CADJPY 277
XAUCHF -946
USDSGD -399
NZDCHF 74
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +572.95 USD
En kötü işlem: -700 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +42.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -180.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PacificUnionLLC-Live 2
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 252
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.04 × 181
Pepperstone-Edge11
0.11 × 84
ForexTimeFXTM-ECN2
0.20 × 74
ICMarketsSC-Live09
0.29 × 486
ICMarketsSC-Live24
0.32 × 598
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 9
ICMarkets-Live23
0.40 × 125
ICMarketsSC-Live18
0.41 × 436
TickmillUK-Live03
0.47 × 1247
ICMarketsSC-Live16
0.50 × 4
Coinexx-Demo
0.56 × 171
ICMarkets-Live19
0.57 × 246
ICMarketsSC-Live27
0.64 × 368
TurnkeyGlobal-Live
0.67 × 82
ICMarketsSC-Live25
0.67 × 6139
ICMarketsSC-Live31
0.70 × 1258
XMTrading-Real 12
0.71 × 14
Coinexx-Live
0.72 × 466
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 975
ICMarketsSC-Live07
0.75 × 77
66 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.29 22:49
Share of trading days is too low
2025.09.14 12:26
Trading operations on the account were performed for only 447 days. This comprises 15.72% of days out of the 2844 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 12:26
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 0.49% of days out of 2844 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 12:26
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
OLD
Ayda 30 USD
2 047%
0
0
USD
522
USD
409
96%
1 589
74%
52%
1.47
2.81
USD
60%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.