Christia Nency Tri

Pentagon 2

Christia Nency Tri
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 69%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
253
Kârla kapanan işlemler:
191 (75.49%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (24.51%)
En iyi işlem:
24.05 USD
En kötü işlem:
-39.14 USD
Brüt kâr:
606.41 USD (935 744 pips)
Brüt zarar:
-454.72 USD (60 196 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (134.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
134.05 USD (39)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.06%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.50
Alış işlemleri:
115 (45.45%)
Satış işlemleri:
138 (54.55%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
3.17 USD
Ortalama zarar:
-7.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-103.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-169.72 USD (7)
Aylık büyüme:
-30.63%
Algo alım-satım:
43%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.16 USD
Maksimum:
302.72 USD (46.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.78% (303.63 USD)
Varlığa göre:
56.61% (325.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 39
USDJPY 35
AUDCAD 34
NZDCAD 31
EURUSD 28
GBPUSD 27
EURAUD 25
AUDNZD 9
GBPCHF 7
EURJPY 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY -80
USDJPY 13
AUDCAD 41
NZDCAD 36
EURUSD 33
GBPUSD 31
EURAUD 15
AUDNZD 13
GBPCHF 5
EURJPY -14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY -12K
USDJPY 1.9K
AUDCAD 4.6K
NZDCAD 3.9K
EURUSD 3.5K
GBPUSD 3.3K
EURAUD 2.5K
AUDNZD 1.9K
GBPCHF 477
EURJPY -2.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.05 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +134.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -103.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real17
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.21 × 14
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.38 × 48
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.85 × 247
itexsys-Platform
0.88 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
0.88 × 7686
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
ICMarketsSC-MT5-4
0.91 × 5402
ICMarketsSC-MT5
0.99 × 224
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.41 × 108
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
49 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.10 01:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.08 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 03:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 00:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 00:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.07 16:54
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 12:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 07:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 13:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 21:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 19:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pentagon 2
Ayda 30 USD
69%
0
0
USD
275
USD
12
43%
253
75%
100%
1.33
0.60
USD
57%
1:500
