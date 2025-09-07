- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
253
Kârla kapanan işlemler:
191 (75.49%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (24.51%)
En iyi işlem:
24.05 USD
En kötü işlem:
-39.14 USD
Brüt kâr:
606.41 USD (935 744 pips)
Brüt zarar:
-454.72 USD (60 196 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (134.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
134.05 USD (39)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.06%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.50
Alış işlemleri:
115 (45.45%)
Satış işlemleri:
138 (54.55%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
3.17 USD
Ortalama zarar:
-7.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-103.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-169.72 USD (7)
Aylık büyüme:
-30.63%
Algo alım-satım:
43%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.16 USD
Maksimum:
302.72 USD (46.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.78% (303.63 USD)
Varlığa göre:
56.61% (325.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|39
|USDJPY
|35
|AUDCAD
|34
|NZDCAD
|31
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|27
|EURAUD
|25
|AUDNZD
|9
|GBPCHF
|7
|EURJPY
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|-80
|USDJPY
|13
|AUDCAD
|41
|NZDCAD
|36
|EURUSD
|33
|GBPUSD
|31
|EURAUD
|15
|AUDNZD
|13
|GBPCHF
|5
|EURJPY
|-14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|-12K
|USDJPY
|1.9K
|AUDCAD
|4.6K
|NZDCAD
|3.9K
|EURUSD
|3.5K
|GBPUSD
|3.3K
|EURAUD
|2.5K
|AUDNZD
|1.9K
|GBPCHF
|477
|EURJPY
|-2.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.05 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +134.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -103.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Exness-MT5Real8
|0.06 × 18
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real10
|0.21 × 14
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.38 × 48
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
FusionMarkets-Live
|0.85 × 247
|
itexsys-Platform
|0.88 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.88 × 7686
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.89 × 28
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.91 × 5402
|
ICMarketsSC-MT5
|0.99 × 224
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|1.41 × 108
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
69%
0
0
USD
USD
275
USD
USD
12
43%
253
75%
100%
1.33
0.60
USD
USD
57%
1:500