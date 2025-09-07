SignauxSections
Christia Nency Tri

Pentagon 2

Christia Nency Tri
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 69%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
253
Bénéfice trades:
191 (75.49%)
Perte trades:
62 (24.51%)
Meilleure transaction:
24.05 USD
Pire transaction:
-39.14 USD
Bénéfice brut:
606.41 USD (935 744 pips)
Perte brute:
-454.72 USD (60 196 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (134.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
134.05 USD (39)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.06%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.50
Longs trades:
115 (45.45%)
Courts trades:
138 (54.55%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
0.60 USD
Bénéfice moyen:
3.17 USD
Perte moyenne:
-7.33 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-103.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-169.72 USD (7)
Croissance mensuelle:
-30.63%
Algo trading:
43%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.16 USD
Maximal:
302.72 USD (46.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.78% (303.63 USD)
Par fonds propres:
56.61% (325.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 39
USDJPY 35
AUDCAD 34
NZDCAD 31
EURUSD 28
GBPUSD 27
EURAUD 25
AUDNZD 9
GBPCHF 7
EURJPY 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY -80
USDJPY 13
AUDCAD 41
NZDCAD 36
EURUSD 33
GBPUSD 31
EURAUD 15
AUDNZD 13
GBPCHF 5
EURJPY -14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY -12K
USDJPY 1.9K
AUDCAD 4.6K
NZDCAD 3.9K
EURUSD 3.5K
GBPUSD 3.3K
EURAUD 2.5K
AUDNZD 1.9K
GBPCHF 477
EURJPY -2.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.05 USD
Pire transaction: -39 USD
Gains consécutifs maximales: 39
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +134.05 USD
Perte consécutive maximale: -103.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real17
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.21 × 14
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.38 × 48
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.85 × 247
itexsys-Platform
0.88 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
0.88 × 7686
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
ICMarketsSC-MT5-4
0.91 × 5402
ICMarketsSC-MT5
0.99 × 224
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.41 × 108
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
49 plus...
Aucun avis
2025.10.10 01:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.08 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 03:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 00:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 00:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.07 16:54
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 12:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 07:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 13:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 21:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 19:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
