- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
403
Profit Trade:
331 (82.13%)
Loss Trade:
72 (17.87%)
Best Trade:
3 781.85 USD
Worst Trade:
-870.17 USD
Profitto lordo:
23 992.13 USD (38 341 pips)
Perdita lorda:
-8 871.55 USD (42 459 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (332.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 691.63 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.53%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
105
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.69
Long Trade:
196 (48.64%)
Short Trade:
207 (51.36%)
Fattore di profitto:
2.70
Profitto previsto:
37.52 USD
Profitto medio:
72.48 USD
Perdita media:
-123.22 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-4 102.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 102.70 USD (7)
Crescita mensile:
6.30%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 102.70 USD (1.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.94% (4 102.70 USD)
Per equità:
1.35% (2 768.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|151
|GBPUSD
|133
|EURUSD
|112
|archived
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|1.5K
|GBPUSD
|1.7K
|EURUSD
|1.3K
|archived
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-6.9K
|GBPUSD
|-516
|EURUSD
|3.3K
|archived
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 781.85 USD
Worst Trade: -870 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +332.09 USD
Massima perdita consecutiva: -4 102.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FTMO-Server3
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 22
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 34
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
