SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ten10
Andy Halim

Ten10

Andy Halim
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
FBS-Real-7
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
403
Profit Trade:
331 (82.13%)
Loss Trade:
72 (17.87%)
Best Trade:
3 781.85 USD
Worst Trade:
-870.17 USD
Profitto lordo:
23 992.13 USD (38 341 pips)
Perdita lorda:
-8 871.55 USD (42 459 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (332.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 691.63 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.53%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
105
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.69
Long Trade:
196 (48.64%)
Short Trade:
207 (51.36%)
Fattore di profitto:
2.70
Profitto previsto:
37.52 USD
Profitto medio:
72.48 USD
Perdita media:
-123.22 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-4 102.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 102.70 USD (7)
Crescita mensile:
6.30%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 102.70 USD (1.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.94% (4 102.70 USD)
Per equità:
1.35% (2 768.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 151
GBPUSD 133
EURUSD 112
archived 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 1.5K
GBPUSD 1.7K
EURUSD 1.3K
archived 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -6.9K
GBPUSD -516
EURUSD 3.3K
archived 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 781.85 USD
Worst Trade: -870 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +332.09 USD
Massima perdita consecutiva: -4 102.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FTMO-Server3
0.00 × 9
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
VantageInternational-Live 9
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 6
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 22
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
XMGlobal-Real 251
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 34
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 2
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
225 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.23 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 02:57
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 00:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.06 03:33
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 12.73% of days out of the 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 03:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ten10
30USD al mese
8%
0
0
USD
205K
USD
13
98%
403
82%
100%
2.70
37.52
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.