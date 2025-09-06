- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
403
Kârla kapanan işlemler:
331 (82.13%)
Zararla kapanan işlemler:
72 (17.87%)
En iyi işlem:
3 781.85 USD
En kötü işlem:
-870.17 USD
Brüt kâr:
23 992.13 USD (38 341 pips)
Brüt zarar:
-8 871.55 USD (42 459 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (332.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 691.63 USD (17)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.69
Alış işlemleri:
196 (48.64%)
Satış işlemleri:
207 (51.36%)
Kâr faktörü:
2.70
Beklenen getiri:
37.52 USD
Ortalama kâr:
72.48 USD
Ortalama zarar:
-123.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-4 102.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 102.70 USD (7)
Aylık büyüme:
6.30%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 102.70 USD (1.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.94% (4 102.70 USD)
Varlığa göre:
1.35% (2 768.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|151
|GBPUSD
|133
|EURUSD
|112
|archived
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|1.5K
|GBPUSD
|1.7K
|EURUSD
|1.3K
|archived
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|-6.9K
|GBPUSD
|-516
|EURUSD
|3.3K
|archived
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 781.85 USD
En kötü işlem: -870 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +332.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 102.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FTMO-Server3
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 22
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 34
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
USD
205K
USD
USD
13
98%
403
82%
100%
2.70
37.52
USD
USD
2%
1:500