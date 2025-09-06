SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ten10
Andy Halim

Ten10

Andy Halim
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
FBS-Real-7
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
403
Kârla kapanan işlemler:
331 (82.13%)
Zararla kapanan işlemler:
72 (17.87%)
En iyi işlem:
3 781.85 USD
En kötü işlem:
-870.17 USD
Brüt kâr:
23 992.13 USD (38 341 pips)
Brüt zarar:
-8 871.55 USD (42 459 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (332.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 691.63 USD (17)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.69
Alış işlemleri:
196 (48.64%)
Satış işlemleri:
207 (51.36%)
Kâr faktörü:
2.70
Beklenen getiri:
37.52 USD
Ortalama kâr:
72.48 USD
Ortalama zarar:
-123.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-4 102.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 102.70 USD (7)
Aylık büyüme:
6.30%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 102.70 USD (1.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.94% (4 102.70 USD)
Varlığa göre:
1.35% (2 768.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 151
GBPUSD 133
EURUSD 112
archived 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 1.5K
GBPUSD 1.7K
EURUSD 1.3K
archived 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -6.9K
GBPUSD -516
EURUSD 3.3K
archived 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 781.85 USD
En kötü işlem: -870 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +332.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 102.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FTMO-Server3
0.00 × 9
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
VantageInternational-Live 9
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 6
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 22
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
XMGlobal-Real 251
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 34
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 2
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
225 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.23 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 02:57
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 00:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.06 03:33
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 12.73% of days out of the 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 03:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ten10
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
205K
USD
13
98%
403
82%
100%
2.70
37.52
USD
2%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.