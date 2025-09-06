SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Ten10
Andy Halim

Ten10

Andy Halim
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
FBS-Real-7
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
396
Bénéfice trades:
327 (82.57%)
Perte trades:
69 (17.42%)
Meilleure transaction:
3 781.85 USD
Pire transaction:
-870.17 USD
Bénéfice brut:
23 301.27 USD (37 463 pips)
Perte brute:
-8 293.29 USD (39 837 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (332.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10 691.63 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.53%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
107
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.66
Longs trades:
189 (47.73%)
Courts trades:
207 (52.27%)
Facteur de profit:
2.81
Rendement attendu:
37.90 USD
Bénéfice moyen:
71.26 USD
Perte moyenne:
-120.19 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-4 102.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 102.70 USD (7)
Croissance mensuelle:
6.24%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4 102.70 USD (1.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.94% (4 102.70 USD)
Par fonds propres:
1.35% (2 768.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 150
GBPUSD 127
EURUSD 112
archived 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 1.5K
GBPUSD 1.6K
EURUSD 1.3K
archived 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -7K
GBPUSD 1.3K
EURUSD 3.3K
archived 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 781.85 USD
Pire transaction: -870 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +332.09 USD
Perte consécutive maximale: -4 102.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FTMO-Server3
0.00 × 9
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
VantageInternational-Live 9
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 6
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 22
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
XMGlobal-Real 251
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 34
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 2
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
225 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.23 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 02:57
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 00:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.06 03:33
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 12.73% of days out of the 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 03:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Ten10
30 USD par mois
8%
0
0
USD
205K
USD
13
98%
396
82%
100%
2.80
37.90
USD
2%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.