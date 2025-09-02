SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Alif
Erwin Kurniawan

Alif

Erwin Kurniawan
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 64%
FBS-Real-10
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
287
Profit Trade:
269 (93.72%)
Loss Trade:
18 (6.27%)
Best Trade:
8.60 USD
Worst Trade:
-1.59 USD
Profitto lordo:
651.02 USD (86 306 pips)
Perdita lorda:
-10.39 USD (494 pips)
Vincite massime consecutive:
91 (404.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
404.87 USD (91)
Indice di Sharpe:
1.18
Attività di trading:
96.19%
Massimo carico di deposito:
42.06%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
72.14
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
287 (100.00%)
Fattore di profitto:
62.66
Profitto previsto:
2.23 USD
Profitto medio:
2.42 USD
Perdita media:
-0.58 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-8.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.88 USD (12)
Crescita mensile:
61.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.91 USD
Massimale:
8.88 USD (0.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.57% (8.88 USD)
Per equità:
40.23% (465.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 100
USDCAD 76
EURCHF 65
USDCHF 19
NZDCHF 13
AUDCHF 12
NZDUSD 2
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 408
USDCAD 121
EURCHF 67
USDCHF 21
NZDCHF 15
AUDCHF 8
NZDUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 59K
USDCAD 17K
EURCHF 6.4K
USDCHF 1.8K
NZDCHF 1.2K
AUDCHF 676
NZDUSD 38
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.60 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 91
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +404.87 USD
Massima perdita consecutiva: -8.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 2
Pepperstone-01
0.00 × 3
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 12
Tickmill-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
Tickmill-Live05
0.00 × 6
ICMarkets-Live18
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 19
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 10
ICMarkets-Live16
0.03 × 34
FXOpenUK-ECN Live Server
0.04 × 28
MonetaMarkets-Live01
0.10 × 21
ICMarkets-Live23
0.11 × 309
ICMarkets-Live02
0.20 × 5
FXOpen-ECN Live Server
0.24 × 89
FBS-Real-5
0.28 × 117
UniverseWheel-Live
0.29 × 7
66 più
Non ci sono recensioni
2025.10.02 23:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 13:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 12:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 01:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 01:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 01:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 09:31
Share of trading days is too low
2025.09.03 09:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 09:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 13:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 13:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 13:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.02 13:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 13:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Alif
30USD al mese
64%
0
0
USD
1K
USD
5
0%
287
93%
96%
62.65
2.23
USD
40%
1:200
