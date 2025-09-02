- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
287
Profit Trade:
269 (93.72%)
Loss Trade:
18 (6.27%)
Best Trade:
8.60 USD
Worst Trade:
-1.59 USD
Profitto lordo:
651.02 USD (86 306 pips)
Perdita lorda:
-10.39 USD (494 pips)
Vincite massime consecutive:
91 (404.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
404.87 USD (91)
Indice di Sharpe:
1.18
Attività di trading:
96.19%
Massimo carico di deposito:
42.06%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
72.14
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
287 (100.00%)
Fattore di profitto:
62.66
Profitto previsto:
2.23 USD
Profitto medio:
2.42 USD
Perdita media:
-0.58 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-8.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.88 USD (12)
Crescita mensile:
61.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.91 USD
Massimale:
8.88 USD (0.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.57% (8.88 USD)
Per equità:
40.23% (465.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|100
|USDCAD
|76
|EURCHF
|65
|USDCHF
|19
|NZDCHF
|13
|AUDCHF
|12
|NZDUSD
|2
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|408
|USDCAD
|121
|EURCHF
|67
|USDCHF
|21
|NZDCHF
|15
|AUDCHF
|8
|NZDUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|59K
|USDCAD
|17K
|EURCHF
|6.4K
|USDCHF
|1.8K
|NZDCHF
|1.2K
|AUDCHF
|676
|NZDUSD
|38
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.60 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 91
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +404.87 USD
Massima perdita consecutiva: -8.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 2
|
Pepperstone-01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 19
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live16
|0.03 × 34
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.04 × 28
|
MonetaMarkets-Live01
|0.10 × 21
|
ICMarkets-Live23
|0.11 × 309
|
ICMarkets-Live02
|0.20 × 5
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.24 × 89
|
FBS-Real-5
|0.28 × 117
|
UniverseWheel-Live
|0.29 × 7
