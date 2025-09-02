- Büyüme
İşlemler:
287
Kârla kapanan işlemler:
269 (93.72%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (6.27%)
En iyi işlem:
8.60 USD
En kötü işlem:
-1.59 USD
Brüt kâr:
651.02 USD (86 306 pips)
Brüt zarar:
-10.39 USD (494 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
91 (404.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
404.87 USD (91)
Sharpe oranı:
1.18
Alım-satım etkinliği:
96.19%
Maks. mevduat yükü:
42.06%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
72.14
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
287 (100.00%)
Kâr faktörü:
62.66
Beklenen getiri:
2.23 USD
Ortalama kâr:
2.42 USD
Ortalama zarar:
-0.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-8.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.88 USD (12)
Aylık büyüme:
61.47%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.91 USD
Maksimum:
8.88 USD (0.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.57% (8.88 USD)
Varlığa göre:
40.23% (465.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|100
|USDCAD
|76
|EURCHF
|65
|USDCHF
|19
|NZDCHF
|13
|AUDCHF
|12
|NZDUSD
|2
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|408
|USDCAD
|121
|EURCHF
|67
|USDCHF
|21
|NZDCHF
|15
|AUDCHF
|8
|NZDUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|59K
|USDCAD
|17K
|EURCHF
|6.4K
|USDCHF
|1.8K
|NZDCHF
|1.2K
|AUDCHF
|676
|NZDUSD
|38
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
En iyi işlem: +8.60 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 91
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +404.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 2
|
Pepperstone-01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 19
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live16
|0.03 × 34
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.04 × 28
|
MonetaMarkets-Live01
|0.10 × 21
|
ICMarkets-Live23
|0.11 × 309
|
ICMarkets-Live02
|0.20 × 5
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.24 × 89
|
FBS-Real-5
|0.28 × 117
|
UniverseWheel-Live
|0.29 × 7
