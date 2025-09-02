SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Alif
Erwin Kurniawan

Alif

Erwin Kurniawan
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 64%
FBS-Real-10
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
287
Kârla kapanan işlemler:
269 (93.72%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (6.27%)
En iyi işlem:
8.60 USD
En kötü işlem:
-1.59 USD
Brüt kâr:
651.02 USD (86 306 pips)
Brüt zarar:
-10.39 USD (494 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
91 (404.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
404.87 USD (91)
Sharpe oranı:
1.18
Alım-satım etkinliği:
96.19%
Maks. mevduat yükü:
42.06%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
72.14
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
287 (100.00%)
Kâr faktörü:
62.66
Beklenen getiri:
2.23 USD
Ortalama kâr:
2.42 USD
Ortalama zarar:
-0.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-8.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.88 USD (12)
Aylık büyüme:
61.47%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.91 USD
Maksimum:
8.88 USD (0.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.57% (8.88 USD)
Varlığa göre:
40.23% (465.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 100
USDCAD 76
EURCHF 65
USDCHF 19
NZDCHF 13
AUDCHF 12
NZDUSD 2
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 408
USDCAD 121
EURCHF 67
USDCHF 21
NZDCHF 15
AUDCHF 8
NZDUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 59K
USDCAD 17K
EURCHF 6.4K
USDCHF 1.8K
NZDCHF 1.2K
AUDCHF 676
NZDUSD 38
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.60 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 91
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +404.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 2
Pepperstone-01
0.00 × 3
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 12
Tickmill-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
Tickmill-Live05
0.00 × 6
ICMarkets-Live18
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 19
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 10
ICMarkets-Live16
0.03 × 34
FXOpenUK-ECN Live Server
0.04 × 28
MonetaMarkets-Live01
0.10 × 21
ICMarkets-Live23
0.11 × 309
ICMarkets-Live02
0.20 × 5
FXOpen-ECN Live Server
0.24 × 89
FBS-Real-5
0.28 × 117
UniverseWheel-Live
0.29 × 7
66 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.02 23:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 13:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 12:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 01:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 01:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 01:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 09:31
Share of trading days is too low
2025.09.03 09:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 09:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 13:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 13:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 13:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.02 13:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 13:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Alif
Ayda 30 USD
64%
0
0
USD
1K
USD
5
0%
287
93%
96%
62.65
2.23
USD
40%
1:200
Kopyala

