Erwin Kurniawan

Alif

Erwin Kurniawan
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 64%
FBS-Real-10
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
287
Bénéfice trades:
269 (93.72%)
Perte trades:
18 (6.27%)
Meilleure transaction:
8.60 USD
Pire transaction:
-1.59 USD
Bénéfice brut:
651.02 USD (86 306 pips)
Perte brute:
-10.39 USD (494 pips)
Gains consécutifs maximales:
91 (404.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
404.87 USD (91)
Ratio de Sharpe:
1.18
Activité de trading:
96.19%
Charge de dépôt maximale:
42.06%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
61
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
72.14
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
287 (100.00%)
Facteur de profit:
62.66
Rendement attendu:
2.23 USD
Bénéfice moyen:
2.42 USD
Perte moyenne:
-0.58 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-8.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-8.88 USD (12)
Croissance mensuelle:
61.47%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.91 USD
Maximal:
8.88 USD (0.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.57% (8.88 USD)
Par fonds propres:
40.23% (465.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 100
USDCAD 76
EURCHF 65
USDCHF 19
NZDCHF 13
AUDCHF 12
NZDUSD 2
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 408
USDCAD 121
EURCHF 67
USDCHF 21
NZDCHF 15
AUDCHF 8
NZDUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 59K
USDCAD 17K
EURCHF 6.4K
USDCHF 1.8K
NZDCHF 1.2K
AUDCHF 676
NZDUSD 38
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.60 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 91
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +404.87 USD
Perte consécutive maximale: -8.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 2
Pepperstone-01
0.00 × 3
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 12
Tickmill-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
Tickmill-Live05
0.00 × 6
ICMarkets-Live18
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 19
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 10
ICMarkets-Live16
0.03 × 34
FXOpenUK-ECN Live Server
0.04 × 28
MonetaMarkets-Live01
0.10 × 21
ICMarkets-Live23
0.11 × 309
ICMarkets-Live02
0.20 × 5
FXOpen-ECN Live Server
0.24 × 89
FBS-Real-5
0.28 × 117
UniverseWheel-Live
0.29 × 7
66 plus...
Aucun avis
2025.10.02 23:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 13:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 12:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 01:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 01:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 01:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 09:31
Share of trading days is too low
2025.09.03 09:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 09:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 13:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 13:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 13:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.02 13:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 13:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.