Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live04 0.00 × 2 ICMarkets-Live19 0.00 × 2 Pepperstone-01 0.00 × 3 ICMarkets-Live06 0.00 × 1 AxiTrader-US09-Live 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 1 MEXIntGroup-Real 0.00 × 1 AxioryAsia-02Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 12 Tickmill-Live04 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 10 Tickmill-Live05 0.00 × 6 ICMarkets-Live18 0.00 × 2 TradersWay-Live 0.00 × 1 Alpari-ECN1 0.00 × 19 ICMarkets-Live03 0.00 × 2 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 10 ICMarkets-Live16 0.03 × 34 FXOpenUK-ECN Live Server 0.04 × 28 MonetaMarkets-Live01 0.10 × 21 ICMarkets-Live23 0.11 × 309 ICMarkets-Live02 0.20 × 5 FXOpen-ECN Live Server 0.24 × 89 FBS-Real-5 0.28 × 117 UniverseWheel-Live 0.29 × 7 66 plus...