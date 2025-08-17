- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 454
Profit Trade:
1 809 (73.71%)
Loss Trade:
645 (26.28%)
Best Trade:
9 056.09 USD
Worst Trade:
-9 489.94 USD
Profitto lordo:
581 224.43 USD (2 238 367 pips)
Perdita lorda:
-390 885.64 USD (242 236 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (5 702.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17 528.97 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
68.13%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
5.32
Long Trade:
1 188 (48.41%)
Short Trade:
1 266 (51.59%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
77.56 USD
Profitto medio:
321.30 USD
Perdita media:
-606.02 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-24 638.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24 638.20 USD (8)
Crescita mensile:
1.04%
Previsione annuale:
15.92%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 946.11 USD
Massimale:
35 752.44 USD (12.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.64% (14 858.17 USD)
Per equità:
10.46% (30 363.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1563
|GBPUSD
|605
|XAUUSD
|230
|AUDUSD
|16
|EURGBP
|3
|AUDNZD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|133K
|GBPUSD
|30K
|XAUUSD
|26K
|AUDUSD
|3.3K
|EURGBP
|795
|AUDNZD
|790
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|41K
|GBPUSD
|25K
|XAUUSD
|42K
|AUDUSD
|2.5K
|EURGBP
|630
|AUDNZD
|1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9 056.09 USD
Worst Trade: -9 490 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +5 702.04 USD
Massima perdita consecutiva: -24 638.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
Darwinex-Live
|0.37 × 2419
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.76 × 132
|
PrimeCodex-MT5
|0.94 × 377
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 4
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.61 × 23
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.24 × 258
|
Ava-Real 1-MT5
|3.33 × 3
