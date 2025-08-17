SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EURUSD GBPUSD DWX
Philipp Standke

EURUSD GBPUSD DWX

Philipp Standke
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 190%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 454
Profit Trade:
1 809 (73.71%)
Loss Trade:
645 (26.28%)
Best Trade:
9 056.09 USD
Worst Trade:
-9 489.94 USD
Profitto lordo:
581 224.43 USD (2 238 367 pips)
Perdita lorda:
-390 885.64 USD (242 236 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (5 702.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17 528.97 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
68.13%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
5.32
Long Trade:
1 188 (48.41%)
Short Trade:
1 266 (51.59%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
77.56 USD
Profitto medio:
321.30 USD
Perdita media:
-606.02 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-24 638.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24 638.20 USD (8)
Crescita mensile:
1.04%
Previsione annuale:
15.92%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 946.11 USD
Massimale:
35 752.44 USD (12.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.64% (14 858.17 USD)
Per equità:
10.46% (30 363.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1563
GBPUSD 605
XAUUSD 230
AUDUSD 16
EURGBP 3
AUDNZD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 133K
GBPUSD 30K
XAUUSD 26K
AUDUSD 3.3K
EURGBP 795
AUDNZD 790
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 41K
GBPUSD 25K
XAUUSD 42K
AUDUSD 2.5K
EURGBP 630
AUDNZD 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9 056.09 USD
Worst Trade: -9 490 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +5 702.04 USD
Massima perdita consecutiva: -24 638.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.37 × 2419
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.76 × 132
PrimeCodex-MT5
0.94 × 377
FXOpen-MT5
1.00 × 4
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.25 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.61 × 23
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.24 × 258
Ava-Real 1-MT5
3.33 × 3
14 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.27 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 08:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EURUSD GBPUSD DWX
30USD al mese
190%
0
0
USD
290K
USD
46
92%
2 454
73%
100%
1.48
77.56
USD
14%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.