- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 454
Kârla kapanan işlemler:
1 809 (73.71%)
Zararla kapanan işlemler:
645 (26.28%)
En iyi işlem:
9 056.09 USD
En kötü işlem:
-9 489.94 USD
Brüt kâr:
581 224.43 USD (2 238 367 pips)
Brüt zarar:
-390 885.64 USD (242 236 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (5 702.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17 528.97 USD (16)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
68.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
5.32
Alış işlemleri:
1 188 (48.41%)
Satış işlemleri:
1 266 (51.59%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
77.56 USD
Ortalama kâr:
321.30 USD
Ortalama zarar:
-606.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-24 638.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24 638.20 USD (8)
Aylık büyüme:
1.04%
Yıllık tahmin:
15.92%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 946.11 USD
Maksimum:
35 752.44 USD (12.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.64% (14 858.17 USD)
Varlığa göre:
10.46% (30 363.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1563
|GBPUSD
|605
|XAUUSD
|230
|AUDUSD
|16
|EURGBP
|3
|AUDNZD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|133K
|GBPUSD
|30K
|XAUUSD
|26K
|AUDUSD
|3.3K
|EURGBP
|795
|AUDNZD
|790
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|41K
|GBPUSD
|25K
|XAUUSD
|42K
|AUDUSD
|2.5K
|EURGBP
|630
|AUDNZD
|1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9 056.09 USD
En kötü işlem: -9 490 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +5 702.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -24 638.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
Darwinex-Live
|0.37 × 2419
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.76 × 132
|
PrimeCodex-MT5
|0.94 × 377
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 4
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.61 × 23
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.24 × 258
|
Ava-Real 1-MT5
|3.33 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
190%
0
0
USD
USD
290K
USD
USD
46
92%
2 454
73%
100%
1.48
77.56
USD
USD
14%
1:200