Philipp Standke

EURUSD GBPUSD DWX

Philipp Standke
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 190%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 454
Kârla kapanan işlemler:
1 809 (73.71%)
Zararla kapanan işlemler:
645 (26.28%)
En iyi işlem:
9 056.09 USD
En kötü işlem:
-9 489.94 USD
Brüt kâr:
581 224.43 USD (2 238 367 pips)
Brüt zarar:
-390 885.64 USD (242 236 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (5 702.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17 528.97 USD (16)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
68.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
5.32
Alış işlemleri:
1 188 (48.41%)
Satış işlemleri:
1 266 (51.59%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
77.56 USD
Ortalama kâr:
321.30 USD
Ortalama zarar:
-606.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-24 638.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24 638.20 USD (8)
Aylık büyüme:
1.04%
Yıllık tahmin:
15.92%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 946.11 USD
Maksimum:
35 752.44 USD (12.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.64% (14 858.17 USD)
Varlığa göre:
10.46% (30 363.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1563
GBPUSD 605
XAUUSD 230
AUDUSD 16
EURGBP 3
AUDNZD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 133K
GBPUSD 30K
XAUUSD 26K
AUDUSD 3.3K
EURGBP 795
AUDNZD 790
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 41K
GBPUSD 25K
XAUUSD 42K
AUDUSD 2.5K
EURGBP 630
AUDNZD 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9 056.09 USD
En kötü işlem: -9 490 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +5 702.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -24 638.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.37 × 2419
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.76 × 132
PrimeCodex-MT5
0.94 × 377
FXOpen-MT5
1.00 × 4
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.25 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.61 × 23
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.24 × 258
Ava-Real 1-MT5
3.33 × 3
14 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.27 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 08:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
