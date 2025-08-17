SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EURUSD GBPUSD DWX
Philipp Standke

EURUSD GBPUSD DWX

Philipp Standke
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 190%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 454
Bénéfice trades:
1 809 (73.71%)
Perte trades:
645 (26.28%)
Meilleure transaction:
9 056.09 USD
Pire transaction:
-9 489.94 USD
Bénéfice brut:
581 224.43 USD (2 238 367 pips)
Perte brute:
-390 885.64 USD (242 236 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (5 702.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
17 528.97 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
68.13%
Dernier trade:
38 il y a des minutes
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
5.32
Longs trades:
1 188 (48.41%)
Courts trades:
1 266 (51.59%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
77.56 USD
Bénéfice moyen:
321.30 USD
Perte moyenne:
-606.02 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-24 638.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-24 638.20 USD (8)
Croissance mensuelle:
1.04%
Prévision annuelle:
15.92%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 946.11 USD
Maximal:
35 752.44 USD (12.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.64% (14 858.17 USD)
Par fonds propres:
10.46% (30 363.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1563
GBPUSD 605
XAUUSD 230
AUDUSD 16
EURGBP 3
AUDNZD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 133K
GBPUSD 30K
XAUUSD 26K
AUDUSD 3.3K
EURGBP 795
AUDNZD 790
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 41K
GBPUSD 25K
XAUUSD 42K
AUDUSD 2.5K
EURGBP 630
AUDNZD 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9 056.09 USD
Pire transaction: -9 490 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +5 702.04 USD
Perte consécutive maximale: -24 638.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
Darwinex-Live
0.37 × 2419
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.76 × 132
PrimeCodex-MT5
0.94 × 377
FXOpen-MT5
1.00 × 4
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.25 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.61 × 23
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.24 × 258
Ava-Real 1-MT5
3.33 × 3
14 plus...
Aucun avis
2025.08.27 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 08:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copier

