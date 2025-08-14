SegnaliSezioni
Maicon Lazier Reichel

K4 diversos

Maicon Lazier Reichel
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1 744%
Exness-MT5Real11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 051
Profit Trade:
714 (67.93%)
Loss Trade:
337 (32.06%)
Best Trade:
588.00 USD
Worst Trade:
-1 118.25 USD
Profitto lordo:
27 781.05 USD (4 780 495 pips)
Perdita lorda:
-18 441.89 USD (3 417 934 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (148.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 535.81 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
57.50%
Massimo carico di deposito:
46.94%
Ultimo trade:
40 minuti fa
Trade a settimana:
221
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
5.20
Long Trade:
640 (60.89%)
Short Trade:
411 (39.11%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
8.89 USD
Profitto medio:
38.91 USD
Perdita media:
-54.72 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-537.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 657.91 USD (3)
Crescita mensile:
55.75%
Previsione annuale:
676.40%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
53.80 USD
Massimale:
1 796.01 USD (21.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.74% (1 767.13 USD)
Per equità:
40.58% (813.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1050
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 9.3K
BTCUSD 22
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.3M
BTCUSD 22K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +588.00 USD
Worst Trade: -1 118 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +148.21 USD
Massima perdita consecutiva: -537.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
9.00 × 63
Exness-MT5Real5
10.00 × 1
Exness-MT5Real22
24.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.11.17 05:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 03:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 02:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 01:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 16:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 12:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.17 11:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.08 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 04:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 01:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 00:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 21:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 17:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 15:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 17:29
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
K4 diversos
30USD al mese
1 744%
0
0
USD
6.5K
USD
15
94%
1 051
67%
57%
1.50
8.89
USD
57%
1:500
Copia

