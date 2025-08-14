- Crescita
Trade:
1 051
Profit Trade:
714 (67.93%)
Loss Trade:
337 (32.06%)
Best Trade:
588.00 USD
Worst Trade:
-1 118.25 USD
Profitto lordo:
27 781.05 USD (4 780 495 pips)
Perdita lorda:
-18 441.89 USD (3 417 934 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (148.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 535.81 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
57.50%
Massimo carico di deposito:
46.94%
Ultimo trade:
40 minuti fa
Trade a settimana:
221
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
5.20
Long Trade:
640 (60.89%)
Short Trade:
411 (39.11%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
8.89 USD
Profitto medio:
38.91 USD
Perdita media:
-54.72 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-537.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 657.91 USD (3)
Crescita mensile:
55.75%
Previsione annuale:
676.40%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
53.80 USD
Massimale:
1 796.01 USD (21.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.74% (1 767.13 USD)
Per equità:
40.58% (813.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1050
|BTCUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9.3K
|BTCUSD
|22
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.3M
|BTCUSD
|22K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +588.00 USD
Worst Trade: -1 118 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +148.21 USD
Massima perdita consecutiva: -537.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|9.00 × 63
|
Exness-MT5Real5
|10.00 × 1
|
Exness-MT5Real22
|24.00 × 1
