Maicon Lazier Reichel

K4 diversos

Maicon Lazier Reichel
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1 597%
Exness-MT5Real11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
995
Kârla kapanan işlemler:
672 (67.53%)
Zararla kapanan işlemler:
323 (32.46%)
En iyi işlem:
588.00 USD
En kötü işlem:
-1 118.25 USD
Brüt kâr:
27 062.02 USD (4 657 151 pips)
Brüt zarar:
-18 239.06 USD (3 379 417 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (148.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 535.81 USD (9)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
57.50%
Maks. mevduat yükü:
46.94%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
175
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
4.91
Alış işlemleri:
611 (61.41%)
Satış işlemleri:
384 (38.59%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
8.87 USD
Ortalama kâr:
40.27 USD
Ortalama zarar:
-56.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-537.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 657.91 USD (3)
Aylık büyüme:
52.04%
Yıllık tahmin:
631.46%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53.80 USD
Maksimum:
1 796.01 USD (21.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.74% (1 767.13 USD)
Varlığa göre:
40.58% (813.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 994
BTCUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 8.8K
BTCUSD 22
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.3M
BTCUSD 22K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +588.00 USD
En kötü işlem: -1 118 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +148.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -537.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
9.00 × 63
Exness-MT5Real22
24.00 × 1
İnceleme yok
2025.11.14 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 16:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 12:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.17 11:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.08 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 04:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 01:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 00:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 21:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 17:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 15:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 17:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.02 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 16:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.02 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
A large drawdown may occur on the account again
