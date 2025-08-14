SignauxSections
Maicon Lazier Reichel

K4 diversos

Maicon Lazier Reichel
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1 597%
Exness-MT5Real11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
995
Bénéfice trades:
672 (67.53%)
Perte trades:
323 (32.46%)
Meilleure transaction:
588.00 USD
Pire transaction:
-1 118.25 USD
Bénéfice brut:
27 062.02 USD (4 657 151 pips)
Perte brute:
-18 239.06 USD (3 379 417 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (148.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 535.81 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
57.50%
Charge de dépôt maximale:
46.94%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
175
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
4.91
Longs trades:
611 (61.41%)
Courts trades:
384 (38.59%)
Facteur de profit:
1.48
Rendement attendu:
8.87 USD
Bénéfice moyen:
40.27 USD
Perte moyenne:
-56.47 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-537.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 657.91 USD (3)
Croissance mensuelle:
52.04%
Prévision annuelle:
631.46%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
53.80 USD
Maximal:
1 796.01 USD (21.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.74% (1 767.13 USD)
Par fonds propres:
40.58% (813.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 994
BTCUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 8.8K
BTCUSD 22
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.3M
BTCUSD 22K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +588.00 USD
Pire transaction: -1 118 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +148.21 USD
Perte consécutive maximale: -537.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
9.00 × 63
Exness-MT5Real22
24.00 × 1
Aucun avis
2025.11.14 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 16:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 12:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.17 11:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.08 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 04:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 01:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 00:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 21:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 17:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 15:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 17:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.02 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 16:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.02 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
K4 diversos
30 USD par mois
1 597%
0
0
USD
6K
USD
15
94%
995
67%
57%
1.48
8.87
USD
57%
1:500
