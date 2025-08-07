SegnaliSezioni
Dyogenes Rodrigues Diniz

Copy Trading Diario Fx Online

Dyogenes Rodrigues Diniz
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
HantecMarkets-MT5
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
156 (83.87%)
Loss Trade:
30 (16.13%)
Best Trade:
3 005.49 USD
Worst Trade:
-3 350.29 USD
Profitto lordo:
38 873.25 USD (49 028 pips)
Perdita lorda:
-18 925.11 USD (20 819 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (2 671.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 502.74 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
65.57%
Massimo carico di deposito:
21.49%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.19
Long Trade:
97 (52.15%)
Short Trade:
89 (47.85%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
107.25 USD
Profitto medio:
249.19 USD
Perdita media:
-630.84 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 186.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 105.14 USD (4)
Crescita mensile:
1.19%
Previsione annuale:
14.48%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
459.59 USD
Massimale:
9 105.14 USD (4.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.18% (9 105.14 USD)
Per equità:
3.68% (8 012.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.h 28
AUDJPY.h 15
EURAUD.h 15
GBPUSD.h 11
CHFJPY.h 11
EURNZD.h 9
USDJPY.h 9
EURCHF.h 9
CADJPY.h 9
USDCHF.h 8
GBPCHF.h 7
GBPAUD.h 6
EURCAD.h 6
EURJPY.h 5
GBPJPY.h 5
GBPCAD.h 5
NZDCHF.h 5
CADCHF.h 4
USDCAD.h 4
NZDUSD.h 4
GBPNZD.h 4
AUDCHF.h 2
AUDCAD.h 2
NZDCAD.h 1
EURGBP.h 1
NZDJPY.h 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.h 1.7K
AUDJPY.h 2.2K
EURAUD.h -6.1K
GBPUSD.h 4.7K
CHFJPY.h 557
EURNZD.h 512
USDJPY.h 2.2K
EURCHF.h 1.2K
CADJPY.h 706
USDCHF.h 2.2K
GBPCHF.h -2.1K
GBPAUD.h 1.6K
EURCAD.h 1.1K
EURJPY.h 3.5K
GBPJPY.h 1.7K
GBPCAD.h 893
NZDCHF.h 479
CADCHF.h 41
USDCAD.h 1K
NZDUSD.h 542
GBPNZD.h 285
AUDCHF.h -472
AUDCAD.h 1.1K
NZDCAD.h 58
EURGBP.h 337
NZDJPY.h 126
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.h 1.8K
AUDJPY.h 4K
EURAUD.h -540
GBPUSD.h 2.5K
CHFJPY.h 1.7K
EURNZD.h 2.4K
USDJPY.h 1.1K
EURCHF.h 1.3K
CADJPY.h -75
USDCHF.h 2.6K
GBPCHF.h 104
GBPAUD.h 2.7K
EURCAD.h 2K
EURJPY.h 2.6K
GBPJPY.h 2.2K
GBPCAD.h -263
NZDCHF.h 630
CADCHF.h -183
USDCAD.h 913
NZDUSD.h 657
GBPNZD.h -426
AUDCHF.h -706
AUDCAD.h 625
NZDCAD.h 282
EURGBP.h 295
NZDJPY.h 203
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 005.49 USD
Worst Trade: -3 350 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2 671.86 USD
Massima perdita consecutiva: -1 186.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.23 13:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 15:27
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.6% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
