Dyogenes Rodrigues Diniz

Copy Trading Diario Fx Online

Dyogenes Rodrigues Diniz
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
HantecMarkets-MT5
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
186
Kârla kapanan işlemler:
156 (83.87%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (16.13%)
En iyi işlem:
3 005.49 USD
En kötü işlem:
-3 350.29 USD
Brüt kâr:
38 873.25 USD (49 028 pips)
Brüt zarar:
-18 925.11 USD (20 819 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (2 671.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 502.74 USD (15)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
64.40%
Maks. mevduat yükü:
21.49%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.19
Alış işlemleri:
97 (52.15%)
Satış işlemleri:
89 (47.85%)
Kâr faktörü:
2.05
Beklenen getiri:
107.25 USD
Ortalama kâr:
249.19 USD
Ortalama zarar:
-630.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 186.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 105.14 USD (4)
Aylık büyüme:
4.49%
Yıllık tahmin:
54.42%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
459.59 USD
Maksimum:
9 105.14 USD (4.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.18% (9 105.14 USD)
Varlığa göre:
3.68% (8 012.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.h 28
AUDJPY.h 15
EURAUD.h 15
GBPUSD.h 11
CHFJPY.h 11
EURNZD.h 9
USDJPY.h 9
EURCHF.h 9
CADJPY.h 9
USDCHF.h 8
GBPCHF.h 7
GBPAUD.h 6
EURCAD.h 6
EURJPY.h 5
GBPJPY.h 5
GBPCAD.h 5
NZDCHF.h 5
CADCHF.h 4
USDCAD.h 4
NZDUSD.h 4
GBPNZD.h 4
AUDCHF.h 2
AUDCAD.h 2
NZDCAD.h 1
EURGBP.h 1
NZDJPY.h 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.h 1.7K
AUDJPY.h 2.2K
EURAUD.h -6.1K
GBPUSD.h 4.7K
CHFJPY.h 557
EURNZD.h 512
USDJPY.h 2.2K
EURCHF.h 1.2K
CADJPY.h 706
USDCHF.h 2.2K
GBPCHF.h -2.1K
GBPAUD.h 1.6K
EURCAD.h 1.1K
EURJPY.h 3.5K
GBPJPY.h 1.7K
GBPCAD.h 893
NZDCHF.h 479
CADCHF.h 41
USDCAD.h 1K
NZDUSD.h 542
GBPNZD.h 285
AUDCHF.h -472
AUDCAD.h 1.1K
NZDCAD.h 58
EURGBP.h 337
NZDJPY.h 126
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.h 1.8K
AUDJPY.h 4K
EURAUD.h -540
GBPUSD.h 2.5K
CHFJPY.h 1.7K
EURNZD.h 2.4K
USDJPY.h 1.1K
EURCHF.h 1.3K
CADJPY.h -75
USDCHF.h 2.6K
GBPCHF.h 104
GBPAUD.h 2.7K
EURCAD.h 2K
EURJPY.h 2.6K
GBPJPY.h 2.2K
GBPCAD.h -263
NZDCHF.h 630
CADCHF.h -183
USDCAD.h 913
NZDUSD.h 657
GBPNZD.h -426
AUDCHF.h -706
AUDCAD.h 625
NZDCAD.h 282
EURGBP.h 295
NZDJPY.h 203
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 005.49 USD
En kötü işlem: -3 350 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 671.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 186.19 USD

2025.09.23 13:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 15:27
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.6% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
