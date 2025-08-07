SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Copy Trading Diario Fx Online
Dyogenes Rodrigues Diniz

Copy Trading Diario Fx Online

Dyogenes Rodrigues Diniz
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
HantecMarkets-MT5
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
186
Bénéfice trades:
156 (83.87%)
Perte trades:
30 (16.13%)
Meilleure transaction:
3 005.49 USD
Pire transaction:
-3 350.29 USD
Bénéfice brut:
38 873.25 USD (49 028 pips)
Perte brute:
-18 925.11 USD (20 819 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (2 671.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10 502.74 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
65.57%
Charge de dépôt maximale:
21.49%
Dernier trade:
9 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.19
Longs trades:
97 (52.15%)
Courts trades:
89 (47.85%)
Facteur de profit:
2.05
Rendement attendu:
107.25 USD
Bénéfice moyen:
249.19 USD
Perte moyenne:
-630.84 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-1 186.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-9 105.14 USD (4)
Croissance mensuelle:
1.19%
Prévision annuelle:
14.48%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
459.59 USD
Maximal:
9 105.14 USD (4.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.18% (9 105.14 USD)
Par fonds propres:
3.68% (8 012.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.h 28
AUDJPY.h 15
EURAUD.h 15
GBPUSD.h 11
CHFJPY.h 11
EURNZD.h 9
USDJPY.h 9
EURCHF.h 9
CADJPY.h 9
USDCHF.h 8
GBPCHF.h 7
GBPAUD.h 6
EURCAD.h 6
EURJPY.h 5
GBPJPY.h 5
GBPCAD.h 5
NZDCHF.h 5
CADCHF.h 4
USDCAD.h 4
NZDUSD.h 4
GBPNZD.h 4
AUDCHF.h 2
AUDCAD.h 2
NZDCAD.h 1
EURGBP.h 1
NZDJPY.h 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.h 1.7K
AUDJPY.h 2.2K
EURAUD.h -6.1K
GBPUSD.h 4.7K
CHFJPY.h 557
EURNZD.h 512
USDJPY.h 2.2K
EURCHF.h 1.2K
CADJPY.h 706
USDCHF.h 2.2K
GBPCHF.h -2.1K
GBPAUD.h 1.6K
EURCAD.h 1.1K
EURJPY.h 3.5K
GBPJPY.h 1.7K
GBPCAD.h 893
NZDCHF.h 479
CADCHF.h 41
USDCAD.h 1K
NZDUSD.h 542
GBPNZD.h 285
AUDCHF.h -472
AUDCAD.h 1.1K
NZDCAD.h 58
EURGBP.h 337
NZDJPY.h 126
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.h 1.8K
AUDJPY.h 4K
EURAUD.h -540
GBPUSD.h 2.5K
CHFJPY.h 1.7K
EURNZD.h 2.4K
USDJPY.h 1.1K
EURCHF.h 1.3K
CADJPY.h -75
USDCHF.h 2.6K
GBPCHF.h 104
GBPAUD.h 2.7K
EURCAD.h 2K
EURJPY.h 2.6K
GBPJPY.h 2.2K
GBPCAD.h -263
NZDCHF.h 630
CADCHF.h -183
USDCAD.h 913
NZDUSD.h 657
GBPNZD.h -426
AUDCHF.h -706
AUDCAD.h 625
NZDCAD.h 282
EURGBP.h 295
NZDJPY.h 203
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 005.49 USD
Pire transaction: -3 350 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +2 671.86 USD
Perte consécutive maximale: -1 186.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HantecMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.23 13:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 15:27
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.6% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Copy Trading Diario Fx Online
30 USD par mois
10%
0
0
USD
220K
USD
23
96%
186
83%
66%
2.05
107.25
USD
4%
1:50
