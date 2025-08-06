SegnaliSezioni
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM 10 011

Ladislav Bastrnak
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 18%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
560
Profit Trade:
426 (76.07%)
Loss Trade:
134 (23.93%)
Best Trade:
80.23 USD
Worst Trade:
-68.40 USD
Profitto lordo:
1 902.83 USD (3 490 644 pips)
Perdita lorda:
-1 000.10 USD (1 912 519 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (103.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
171.28 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
8.77%
Massimo carico di deposito:
4.41%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
341
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
7.03
Long Trade:
269 (48.04%)
Short Trade:
291 (51.96%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
1.61 USD
Profitto medio:
4.47 USD
Perdita media:
-7.46 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-75.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.91 USD (5)
Crescita mensile:
15.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
128.48 USD (2.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.45% (128.48 USD)
Per equità:
11.56% (639.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 335
BTCUSD 225
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 674
BTCUSD 229
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14K
BTCUSD 1.6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +80.23 USD
Worst Trade: -68 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +103.76 USD
Massima perdita consecutiva: -75.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
2.93 × 67
Weltrade-Live
4.43 × 428
BlackwellGlobal2-Live3
7.45 × 117
Non ci sono recensioni
2025.09.24 12:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 00:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 17:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 01:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 00:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 08:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 13:16
Share of trading days is too low
2025.08.25 20:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 20:36
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 14.29% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 20:36
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PROJEKT 8 ATOM 10 011
999USD al mese
18%
0
0
USD
5.9K
USD
8
100%
560
76%
9%
1.90
1.61
USD
12%
1:500
