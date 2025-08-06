- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
560
Profit Trade:
426 (76.07%)
Loss Trade:
134 (23.93%)
Best Trade:
80.23 USD
Worst Trade:
-68.40 USD
Profitto lordo:
1 902.83 USD (3 490 644 pips)
Perdita lorda:
-1 000.10 USD (1 912 519 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (103.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
171.28 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
8.77%
Massimo carico di deposito:
4.41%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
341
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
7.03
Long Trade:
269 (48.04%)
Short Trade:
291 (51.96%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
1.61 USD
Profitto medio:
4.47 USD
Perdita media:
-7.46 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-75.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.91 USD (5)
Crescita mensile:
15.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
128.48 USD (2.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.45% (128.48 USD)
Per equità:
11.56% (639.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|335
|BTCUSD
|225
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|674
|BTCUSD
|229
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|BTCUSD
|1.6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +80.23 USD
Worst Trade: -68 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +103.76 USD
Massima perdita consecutiva: -75.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
|2.93 × 67
Weltrade-Live
|4.43 × 428
BlackwellGlobal2-Live3
|7.45 × 117
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
18%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
8
100%
560
76%
9%
1.90
1.61
USD
USD
12%
1:500