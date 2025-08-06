SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PROJEKT 8 ATOM 10 011
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM 10 011

Ladislav Bastrnak
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 17%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
535
Bénéfice trades:
407 (76.07%)
Perte trades:
128 (23.93%)
Meilleure transaction:
80.23 USD
Pire transaction:
-68.40 USD
Bénéfice brut:
1 779.55 USD (3 475 088 pips)
Perte brute:
-922.72 USD (1 895 517 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (103.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
171.28 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
8.77%
Charge de dépôt maximale:
4.41%
Dernier trade:
24 il y a des minutes
Trades par semaine:
315
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
6.67
Longs trades:
256 (47.85%)
Courts trades:
279 (52.15%)
Facteur de profit:
1.93
Rendement attendu:
1.60 USD
Bénéfice moyen:
4.37 USD
Perte moyenne:
-7.21 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-75.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-91.91 USD (5)
Croissance mensuelle:
16.29%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
128.48 USD (2.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.45% (128.48 USD)
Par fonds propres:
11.56% (639.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 312
BTCUSD 223
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 625
BTCUSD 232
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 13K
BTCUSD 1.6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +80.23 USD
Pire transaction: -68 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +103.76 USD
Perte consécutive maximale: -75.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
2.93 × 67
Weltrade-Live
4.43 × 428
BlackwellGlobal2-Live3
7.45 × 117
Aucun avis
2025.09.24 12:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 00:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 17:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 01:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 00:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 08:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 13:16
Share of trading days is too low
2025.08.25 20:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 20:36
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 14.29% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 20:36
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
Copier

