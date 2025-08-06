SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PROJEKT 8 ATOM 10 011
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM 10 011

Ladislav Bastrnak
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
563
Kârla kapanan işlemler:
428 (76.02%)
Zararla kapanan işlemler:
135 (23.98%)
En iyi işlem:
80.23 USD
En kötü işlem:
-68.40 USD
Brüt kâr:
1 904.40 USD (3 492 210 pips)
Brüt zarar:
-1 004.14 USD (1 916 555 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (103.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
171.28 USD (4)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
9.87%
Maks. mevduat yükü:
4.41%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
343
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
7.01
Alış işlemleri:
270 (47.96%)
Satış işlemleri:
293 (52.04%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
1.60 USD
Ortalama kâr:
4.45 USD
Ortalama zarar:
-7.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-75.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.91 USD (5)
Aylık büyüme:
14.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
128.48 USD (2.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.45% (128.48 USD)
Varlığa göre:
11.56% (639.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 335
BTCUSD 228
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 674
BTCUSD 227
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
BTCUSD 1.6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +80.23 USD
En kötü işlem: -68 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +103.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
2.93 × 67
Weltrade-Live
4.43 × 428
BlackwellGlobal2-Live3
7.45 × 117
İnceleme yok
2025.09.24 12:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 00:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 17:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 01:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 00:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 08:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 13:16
Share of trading days is too low
2025.08.25 20:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 20:36
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 14.29% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 20:36
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
