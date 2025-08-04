SegnaliSezioni
Jesus Alberto Milano Diaz

Jesus Milano 2025

Jesus Alberto Milano Diaz
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -13%
LiteFinance-MT5-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
183
Profit Trade:
91 (49.72%)
Loss Trade:
92 (50.27%)
Best Trade:
88.00 USD
Worst Trade:
-171.00 USD
Profitto lordo:
1 986.49 USD (8 444 pips)
Perdita lorda:
-2 221.83 USD (10 856 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (157.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
246.97 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
20.59%
Massimo carico di deposito:
117.75%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
91 (49.73%)
Short Trade:
92 (50.27%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-1.29 USD
Profitto medio:
21.83 USD
Perdita media:
-24.15 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-580.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-580.07 USD (10)
Crescita mensile:
14.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
517.43 USD
Massimale:
743.07 USD (33.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.30% (735.57 USD)
Per equità:
23.98% (467.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 176
XAUUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -262
XAUUSD 27
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -811
XAUUSD -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +88.00 USD
Worst Trade: -171 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +157.90 USD
Massima perdita consecutiva: -580.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
RocoBroker-Ltd
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.55 × 67
Exness-MT5Real8
0.91 × 119
Exness-MT5Real6
1.67 × 956
Exness-MT5Real7
2.10 × 575
LiteFinance-MT5-Live
2.71 × 179
Exness-MT5Real17
3.85 × 66
RoboForex-Pro
4.75 × 16
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.26 05:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 04:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 03:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 20:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 14:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 02:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 07:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 07:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 10:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 05:01
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
