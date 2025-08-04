- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
183
Profit Trade:
91 (49.72%)
Loss Trade:
92 (50.27%)
Best Trade:
88.00 USD
Worst Trade:
-171.00 USD
Profitto lordo:
1 986.49 USD (8 444 pips)
Perdita lorda:
-2 221.83 USD (10 856 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (157.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
246.97 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
20.59%
Massimo carico di deposito:
117.75%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
91 (49.73%)
Short Trade:
92 (50.27%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-1.29 USD
Profitto medio:
21.83 USD
Perdita media:
-24.15 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-580.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-580.07 USD (10)
Crescita mensile:
14.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
517.43 USD
Massimale:
743.07 USD (33.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.30% (735.57 USD)
Per equità:
23.98% (467.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|176
|XAUUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-262
|XAUUSD
|27
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-811
|XAUUSD
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +88.00 USD
Worst Trade: -171 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +157.90 USD
Massima perdita consecutiva: -580.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
RocoBroker-Ltd
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.55 × 67
|
Exness-MT5Real8
|0.91 × 119
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 956
|
Exness-MT5Real7
|2.10 × 575
|
LiteFinance-MT5-Live
|2.71 × 179
|
Exness-MT5Real17
|3.85 × 66
|
RoboForex-Pro
|4.75 × 16
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-13%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
8
0%
183
49%
21%
0.89
-1.29
USD
USD
35%
1:200