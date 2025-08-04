SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Jesus Milano 2025
Jesus Alberto Milano Diaz

Jesus Milano 2025

Jesus Alberto Milano Diaz
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -10%
LiteFinance-MT5-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
177
Bénéfice trades:
91 (51.41%)
Perte trades:
86 (48.59%)
Meilleure transaction:
88.00 USD
Pire transaction:
-171.00 USD
Bénéfice brut:
1 986.49 USD (8 444 pips)
Perte brute:
-2 162.32 USD (7 633 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (157.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
246.97 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
20.59%
Charge de dépôt maximale:
117.75%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.24
Longs trades:
91 (51.41%)
Courts trades:
86 (48.59%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-0.99 USD
Bénéfice moyen:
21.83 USD
Perte moyenne:
-25.14 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-580.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-580.07 USD (10)
Croissance mensuelle:
19.25%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
517.43 USD
Maximal:
743.07 USD (33.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.30% (735.57 USD)
Par fonds propres:
23.98% (467.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 174
XAUUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -242
XAUUSD 66
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -622
XAUUSD 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +88.00 USD
Pire transaction: -171 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +157.90 USD
Perte consécutive maximale: -580.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinance-MT5-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
RocoBroker-Ltd
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.55 × 67
Exness-MT5Real8
0.91 × 119
Exness-MT5Real6
1.67 × 956
Exness-MT5Real7
2.10 × 575
LiteFinance-MT5-Live
2.71 × 179
Exness-MT5Real17
3.85 × 66
RoboForex-Pro
4.75 × 16
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 1
Aucun avis
2025.09.26 05:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 04:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 03:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 20:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 14:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 02:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 07:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 07:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 10:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 05:01
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
