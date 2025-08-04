- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
183
Kârla kapanan işlemler:
91 (49.72%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (50.27%)
En iyi işlem:
88.00 USD
En kötü işlem:
-171.00 USD
Brüt kâr:
1 986.49 USD (8 444 pips)
Brüt zarar:
-2 221.83 USD (10 856 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (157.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
246.97 USD (11)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
20.59%
Maks. mevduat yükü:
117.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
91 (49.73%)
Satış işlemleri:
92 (50.27%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-1.29 USD
Ortalama kâr:
21.83 USD
Ortalama zarar:
-24.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-580.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-580.07 USD (10)
Aylık büyüme:
13.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
517.43 USD
Maksimum:
743.07 USD (33.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.30% (735.57 USD)
Varlığa göre:
23.98% (467.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|176
|XAUUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-262
|XAUUSD
|27
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-811
|XAUUSD
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +88.00 USD
En kötü işlem: -171 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +157.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -580.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
RocoBroker-Ltd
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.55 × 67
|
Exness-MT5Real8
|0.91 × 119
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 956
|
Exness-MT5Real7
|2.10 × 575
|
LiteFinance-MT5-Live
|2.71 × 179
|
Exness-MT5Real17
|3.85 × 66
|
RoboForex-Pro
|4.75 × 16
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-13%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
8
0%
183
49%
21%
0.89
-1.29
USD
USD
35%
1:200