Jesus Alberto Milano Diaz

Jesus Milano 2025

Jesus Alberto Milano Diaz
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -13%
LiteFinance-MT5-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
183
Kârla kapanan işlemler:
91 (49.72%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (50.27%)
En iyi işlem:
88.00 USD
En kötü işlem:
-171.00 USD
Brüt kâr:
1 986.49 USD (8 444 pips)
Brüt zarar:
-2 221.83 USD (10 856 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (157.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
246.97 USD (11)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
20.59%
Maks. mevduat yükü:
117.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
91 (49.73%)
Satış işlemleri:
92 (50.27%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-1.29 USD
Ortalama kâr:
21.83 USD
Ortalama zarar:
-24.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-580.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-580.07 USD (10)
Aylık büyüme:
13.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
517.43 USD
Maksimum:
743.07 USD (33.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.30% (735.57 USD)
Varlığa göre:
23.98% (467.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 176
XAUUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -262
XAUUSD 27
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -811
XAUUSD -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +88.00 USD
En kötü işlem: -171 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +157.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -580.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
RocoBroker-Ltd
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.55 × 67
Exness-MT5Real8
0.91 × 119
Exness-MT5Real6
1.67 × 956
Exness-MT5Real7
2.10 × 575
LiteFinance-MT5-Live
2.71 × 179
Exness-MT5Real17
3.85 × 66
RoboForex-Pro
4.75 × 16
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.26 05:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 04:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 03:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 20:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 14:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 02:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 07:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 07:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 10:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 05:01
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.