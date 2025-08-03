SegnaliSezioni
Samuel Alejandro Bruno

Rodaja Epica

Samuel Alejandro Bruno
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 41%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
11 (57.89%)
Loss Trade:
8 (42.11%)
Best Trade:
13.16 USD
Worst Trade:
-1.40 USD
Profitto lordo:
47.07 USD (7 154 pips)
Perdita lorda:
-6.41 USD (855 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (13.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.79 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
51.16%
Massimo carico di deposito:
12.95%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
10.48
Long Trade:
1 (5.26%)
Short Trade:
18 (94.74%)
Fattore di profitto:
7.34
Profitto previsto:
2.14 USD
Profitto medio:
4.28 USD
Perdita media:
-0.80 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.88 USD (3)
Crescita mensile:
34.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
3.88 USD (2.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.95% (3.88 USD)
Per equità:
17.07% (17.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 4
AUDNZD 4
GBPCAD 2
GBPUSD 1
XAUUSD 1
EURUSD 1
USDCHF 1
EURJPY 1
USDJPY 1
GBPJPY 1
AUDJPY 1
EURCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 16
AUDNZD 12
GBPCAD -1
GBPUSD 5
XAUUSD -1
EURUSD 0
USDCHF 0
EURJPY 1
USDJPY -1
GBPJPY -1
AUDJPY -1
EURCAD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 2.4K
AUDNZD 2.2K
GBPCAD -50
GBPUSD 503
XAUUSD -100
EURUSD -48
USDCHF -27
EURJPY 158
USDJPY -189
GBPJPY -212
AUDJPY -186
EURCAD 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.16 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.18 USD
Massima perdita consecutiva: -3.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 359
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
ForexTimeFXTM-Live01
0.45 × 118
FPMarkets-Live
0.46 × 339
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
Exness-MT5Real28
0.50 × 4
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICTrading-MT5-4
0.75 × 4
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
67 più
Trading manual con analisis técnico, uso de SL y tp, riesgo no mas de 6% -10% al mes.
Non ci sono recensioni
2025.10.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 01:21
Share of trading days is too low
2025.10.08 00:12
Share of trading days is too low
2025.10.06 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 09:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 18:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 17:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.19 08:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 07:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 06:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 16:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 15:56
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 16:50
Share of trading days is too low
2025.08.22 16:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.22 15:50
Share of trading days is too low
2025.08.22 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.22 14:50
Share of trading days is too low
