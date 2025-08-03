- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
11 (57.89%)
Loss Trade:
8 (42.11%)
Best Trade:
13.16 USD
Worst Trade:
-1.40 USD
Profitto lordo:
47.07 USD (7 154 pips)
Perdita lorda:
-6.41 USD (855 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (13.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.79 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
51.16%
Massimo carico di deposito:
12.95%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
10.48
Long Trade:
1 (5.26%)
Short Trade:
18 (94.74%)
Fattore di profitto:
7.34
Profitto previsto:
2.14 USD
Profitto medio:
4.28 USD
Perdita media:
-0.80 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.88 USD (3)
Crescita mensile:
34.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
3.88 USD (2.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.95% (3.88 USD)
Per equità:
17.07% (17.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4
|AUDNZD
|4
|GBPCAD
|2
|GBPUSD
|1
|XAUUSD
|1
|EURUSD
|1
|USDCHF
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDJPY
|1
|EURCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|16
|AUDNZD
|12
|GBPCAD
|-1
|GBPUSD
|5
|XAUUSD
|-1
|EURUSD
|0
|USDCHF
|0
|EURJPY
|1
|USDJPY
|-1
|GBPJPY
|-1
|AUDJPY
|-1
|EURCAD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|2.2K
|GBPCAD
|-50
|GBPUSD
|503
|XAUUSD
|-100
|EURUSD
|-48
|USDCHF
|-27
|EURJPY
|158
|USDJPY
|-189
|GBPJPY
|-212
|AUDJPY
|-186
|EURCAD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.16 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.18 USD
Massima perdita consecutiva: -3.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.30 × 359
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 249
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.45 × 118
|
FPMarkets-Live
|0.46 × 339
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
Exness-MT5Real28
|0.50 × 4
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.75 × 4
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.00 × 5
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
67 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trading manual con analisis técnico, uso de SL y tp, riesgo no mas de 6% -10% al mes.
