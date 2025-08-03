SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Rodaja Epica
Samuel Alejandro Bruno

Rodaja Epica

Samuel Alejandro Bruno
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 41%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
19
Bénéfice trades:
11 (57.89%)
Perte trades:
8 (42.11%)
Meilleure transaction:
13.16 USD
Pire transaction:
-1.40 USD
Bénéfice brut:
47.07 USD (7 154 pips)
Perte brute:
-6.41 USD (855 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (13.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
15.79 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.62
Activité de trading:
51.16%
Charge de dépôt maximale:
12.95%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
10.48
Longs trades:
1 (5.26%)
Courts trades:
18 (94.74%)
Facteur de profit:
7.34
Rendement attendu:
2.14 USD
Bénéfice moyen:
4.28 USD
Perte moyenne:
-0.80 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-3.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-3.88 USD (3)
Croissance mensuelle:
34.06%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.02 USD
Maximal:
3.88 USD (2.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.95% (3.88 USD)
Par fonds propres:
17.07% (17.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 4
AUDNZD 4
GBPCAD 2
GBPUSD 1
XAUUSD 1
EURUSD 1
USDCHF 1
EURJPY 1
USDJPY 1
GBPJPY 1
AUDJPY 1
EURCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 16
AUDNZD 12
GBPCAD -1
GBPUSD 5
XAUUSD -1
EURUSD 0
USDCHF 0
EURJPY 1
USDJPY -1
GBPJPY -1
AUDJPY -1
EURCAD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 2.4K
AUDNZD 2.2K
GBPCAD -50
GBPUSD 503
XAUUSD -100
EURUSD -48
USDCHF -27
EURJPY 158
USDJPY -189
GBPJPY -212
AUDJPY -186
EURCAD 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.16 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +13.18 USD
Perte consécutive maximale: -3.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 359
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
ForexTimeFXTM-Live01
0.45 × 118
FPMarkets-Live
0.46 × 339
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
Exness-MT5Real28
0.50 × 4
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICTrading-MT5-4
0.75 × 4
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
67 plus...
Trading manual con analisis técnico, uso de SL y tp, riesgo no mas de 6% -10% al mes.
Aucun avis
