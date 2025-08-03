SinyallerBölümler
Rodaja Epica
Samuel Alejandro Bruno

Rodaja Epica

Samuel Alejandro Bruno
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 41%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
11 (57.89%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (42.11%)
En iyi işlem:
13.16 USD
En kötü işlem:
-1.40 USD
Brüt kâr:
47.07 USD (7 154 pips)
Brüt zarar:
-6.41 USD (855 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (13.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.79 USD (4)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
51.16%
Maks. mevduat yükü:
12.95%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
10.48
Alış işlemleri:
1 (5.26%)
Satış işlemleri:
18 (94.74%)
Kâr faktörü:
7.34
Beklenen getiri:
2.14 USD
Ortalama kâr:
4.28 USD
Ortalama zarar:
-0.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-3.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.88 USD (3)
Aylık büyüme:
34.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
3.88 USD (2.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.95% (3.88 USD)
Varlığa göre:
17.07% (17.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 4
AUDNZD 4
GBPCAD 2
GBPUSD 1
XAUUSD 1
EURUSD 1
USDCHF 1
EURJPY 1
USDJPY 1
GBPJPY 1
AUDJPY 1
EURCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 16
AUDNZD 12
GBPCAD -1
GBPUSD 5
XAUUSD -1
EURUSD 0
USDCHF 0
EURJPY 1
USDJPY -1
GBPJPY -1
AUDJPY -1
EURCAD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 2.4K
AUDNZD 2.2K
GBPCAD -50
GBPUSD 503
XAUUSD -100
EURUSD -48
USDCHF -27
EURJPY 158
USDJPY -189
GBPJPY -212
AUDJPY -186
EURCAD 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.16 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +13.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 359
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
ForexTimeFXTM-Live01
0.45 × 118
FPMarkets-Live
0.46 × 339
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
Exness-MT5Real28
0.50 × 4
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICTrading-MT5-4
0.75 × 4
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
67 daha fazla...
Trading manual con analisis técnico, uso de SL y tp, riesgo no mas de 6% -10% al mes.
İnceleme yok
2025.10.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 01:21
Share of trading days is too low
2025.10.08 00:12
Share of trading days is too low
2025.10.06 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 09:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 18:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 17:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.19 08:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 07:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 06:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 16:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 15:56
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 16:50
Share of trading days is too low
2025.08.22 16:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.22 15:50
Share of trading days is too low
2025.08.22 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.22 14:50
Share of trading days is too low
