- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
11 (57.89%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (42.11%)
En iyi işlem:
13.16 USD
En kötü işlem:
-1.40 USD
Brüt kâr:
47.07 USD (7 154 pips)
Brüt zarar:
-6.41 USD (855 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (13.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.79 USD (4)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
51.16%
Maks. mevduat yükü:
12.95%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
10.48
Alış işlemleri:
1 (5.26%)
Satış işlemleri:
18 (94.74%)
Kâr faktörü:
7.34
Beklenen getiri:
2.14 USD
Ortalama kâr:
4.28 USD
Ortalama zarar:
-0.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-3.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.88 USD (3)
Aylık büyüme:
34.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
3.88 USD (2.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.95% (3.88 USD)
Varlığa göre:
17.07% (17.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4
|AUDNZD
|4
|GBPCAD
|2
|GBPUSD
|1
|XAUUSD
|1
|EURUSD
|1
|USDCHF
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDJPY
|1
|EURCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|16
|AUDNZD
|12
|GBPCAD
|-1
|GBPUSD
|5
|XAUUSD
|-1
|EURUSD
|0
|USDCHF
|0
|EURJPY
|1
|USDJPY
|-1
|GBPJPY
|-1
|AUDJPY
|-1
|EURCAD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|2.2K
|GBPCAD
|-50
|GBPUSD
|503
|XAUUSD
|-100
|EURUSD
|-48
|USDCHF
|-27
|EURJPY
|158
|USDJPY
|-189
|GBPJPY
|-212
|AUDJPY
|-186
|EURCAD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.16 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +13.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.30 × 359
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 249
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.45 × 118
|
FPMarkets-Live
|0.46 × 339
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
Exness-MT5Real28
|0.50 × 4
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.75 × 4
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.00 × 5
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
Trading manual con analisis técnico, uso de SL y tp, riesgo no mas de 6% -10% al mes.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
41%
0
0
USD
USD
141
USD
USD
7
0%
19
57%
51%
7.34
2.14
USD
USD
17%
1:500