Job Israel Vargas Sarabia

Mano de Midas XM

Job Israel Vargas Sarabia
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 577%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
111
Profit Trade:
53 (47.74%)
Loss Trade:
58 (52.25%)
Best Trade:
277.20 USD
Worst Trade:
-109.13 USD
Profitto lordo:
1 589.53 USD (56 760 pips)
Perdita lorda:
-1 012.27 USD (58 893 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (209.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
278.17 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
49.52%
Massimo carico di deposito:
40.32%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
2.19
Long Trade:
68 (61.26%)
Short Trade:
43 (38.74%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
5.20 USD
Profitto medio:
29.99 USD
Perdita media:
-17.45 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-45.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-194.15 USD (4)
Crescita mensile:
98.78%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.50 USD
Massimale:
263.87 USD (39.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.80% (194.15 USD)
Per equità:
42.60% (170.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 81
EURUSD# 30
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 572
EURUSD# 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# -249
EURUSD# -1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +277.20 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +209.67 USD
Massima perdita consecutiva: -45.96 USD

No te vas arrepentir usa el menor lotaje y saca ganancias puedes usar mi link de referidos si queires que aparte de copiarme puedas tomar contacto con nosotros escribenos al correo egyptianeyetrading@gmail.com
