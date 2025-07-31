- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
111
Profit Trade:
53 (47.74%)
Loss Trade:
58 (52.25%)
Best Trade:
277.20 USD
Worst Trade:
-109.13 USD
Profitto lordo:
1 589.53 USD (56 760 pips)
Perdita lorda:
-1 012.27 USD (58 893 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (209.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
278.17 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
49.52%
Massimo carico di deposito:
40.32%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
2.19
Long Trade:
68 (61.26%)
Short Trade:
43 (38.74%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
5.20 USD
Profitto medio:
29.99 USD
Perdita media:
-17.45 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-45.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-194.15 USD (4)
Crescita mensile:
98.78%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.50 USD
Massimale:
263.87 USD (39.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.80% (194.15 USD)
Per equità:
42.60% (170.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|81
|EURUSD#
|30
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|572
|EURUSD#
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|-249
|EURUSD#
|-1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +277.20 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +209.67 USD
Massima perdita consecutiva: -45.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
No te vas arrepentir usa el menor lotaje y saca ganancias puedes usar mi link de referidos si queires que aparte de copiarme puedas tomar contacto con nosotros escribenos al correo egyptianeyetrading@gmail.com
Non ci sono recensioni
