Job Israel Vargas Sarabia

Mano de Midas XM

Job Israel Vargas Sarabia
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 300%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
110
Bénéfice trades:
52 (47.27%)
Perte trades:
58 (52.73%)
Meilleure transaction:
260.90 USD
Pire transaction:
-109.13 USD
Bénéfice brut:
1 312.33 USD (54 451 pips)
Perte brute:
-1 012.27 USD (58 893 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (209.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
260.90 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
49.52%
Charge de dépôt maximale:
40.32%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
1.14
Longs trades:
67 (60.91%)
Courts trades:
43 (39.09%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
2.73 USD
Bénéfice moyen:
25.24 USD
Perte moyenne:
-17.45 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-45.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-194.15 USD (4)
Croissance mensuelle:
17.42%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
23.50 USD
Maximal:
263.87 USD (39.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.80% (194.15 USD)
Par fonds propres:
42.60% (170.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 80
EURUSD# 30
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 294
EURUSD# 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# -2.6K
EURUSD# -1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +260.90 USD
Pire transaction: -109 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +209.67 USD
Perte consécutive maximale: -45.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

No te vas arrepentir usa el menor lotaje y saca ganancias puedes usar mi link de referidos si queires que aparte de copiarme puedas tomar contacto con nosotros escribenos al correo egyptianeyetrading@gmail.com
