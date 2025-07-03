- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
157
Profit Trade:
136 (86.62%)
Loss Trade:
21 (13.38%)
Best Trade:
71.62 EUR
Worst Trade:
-62.75 EUR
Profitto lordo:
2 125.08 EUR (871 865 pips)
Perdita lorda:
-304.12 EUR (1 493 910 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (467.84 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
467.84 EUR (29)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
92.04%
Massimo carico di deposito:
17.01%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
12.39
Long Trade:
117 (74.52%)
Short Trade:
40 (25.48%)
Fattore di profitto:
6.99
Profitto previsto:
11.60 EUR
Profitto medio:
15.63 EUR
Perdita media:
-14.48 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-146.97 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-146.97 EUR (4)
Crescita mensile:
21.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
146.97 EUR (4.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.20% (146.97 EUR)
Per equità:
28.47% (709.95 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500
|104
|XTIUSD
|40
|BTCUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500
|1.1K
|XTIUSD
|1.1K
|BTCUSD
|-105
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500
|122K
|XTIUSD
|1.8K
|BTCUSD
|-746K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +71.62 EUR
Worst Trade: -63 EUR
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +467.84 EUR
Massima perdita consecutiva: -146.97 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.38 × 104
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.67 × 104
|
FusionMarkets-Live
|3.68 × 25
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.59 × 323
Señal centrada unicamente en operaciones en SP500 y Petroleo.
Si quieren copiar, por favor habran las posiciones ya ejecutadas. El capital ideal para comenzar a copiar, seria de 1-2k.
La forma de operar es mediante Swingtrading, pudiendo dejar las operaciones durante varios dias.
Gracias
Non ci sono recensioni
