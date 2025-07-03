SegnaliSezioni
Fernando Leis Garcia

LEIS92

Fernando Leis Garcia
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 91%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
157
Profit Trade:
136 (86.62%)
Loss Trade:
21 (13.38%)
Best Trade:
71.62 EUR
Worst Trade:
-62.75 EUR
Profitto lordo:
2 125.08 EUR (871 865 pips)
Perdita lorda:
-304.12 EUR (1 493 910 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (467.84 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
467.84 EUR (29)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
92.04%
Massimo carico di deposito:
17.01%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
12.39
Long Trade:
117 (74.52%)
Short Trade:
40 (25.48%)
Fattore di profitto:
6.99
Profitto previsto:
11.60 EUR
Profitto medio:
15.63 EUR
Perdita media:
-14.48 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-146.97 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-146.97 EUR (4)
Crescita mensile:
21.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
146.97 EUR (4.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.20% (146.97 EUR)
Per equità:
28.47% (709.95 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500 104
XTIUSD 40
BTCUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500 1.1K
XTIUSD 1.1K
BTCUSD -105
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500 122K
XTIUSD 1.8K
BTCUSD -746K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +71.62 EUR
Worst Trade: -63 EUR
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +467.84 EUR
Massima perdita consecutiva: -146.97 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
0.38 × 104
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
2.67 × 104
FusionMarkets-Live
3.68 × 25
ICMarketsSC-MT5-2
5.59 × 323
2 più
Señal centrada unicamente en operaciones en SP500 y Petroleo.


Si quieren copiar, por favor habran las posiciones ya ejecutadas. El capital ideal para comenzar a copiar, seria de 1-2k.


La forma de operar es mediante Swingtrading, pudiendo dejar las operaciones durante varios dias.


Gracias

Non ci sono recensioni
2025.09.11 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 13:45
Share of trading days is too low
2025.07.03 13:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.03 12:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.03 12:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.03 12:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
