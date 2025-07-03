- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
157
Kârla kapanan işlemler:
136 (86.62%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (13.38%)
En iyi işlem:
71.62 EUR
En kötü işlem:
-62.75 EUR
Brüt kâr:
2 125.08 EUR (871 865 pips)
Brüt zarar:
-304.12 EUR (1 493 910 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (467.84 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
467.84 EUR (29)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
92.04%
Maks. mevduat yükü:
17.01%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
12.39
Alış işlemleri:
117 (74.52%)
Satış işlemleri:
40 (25.48%)
Kâr faktörü:
6.99
Beklenen getiri:
11.60 EUR
Ortalama kâr:
15.63 EUR
Ortalama zarar:
-14.48 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-146.97 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-146.97 EUR (4)
Aylık büyüme:
21.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
146.97 EUR (4.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.20% (146.97 EUR)
Varlığa göre:
28.47% (709.95 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US500
|104
|XTIUSD
|40
|BTCUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US500
|1.1K
|XTIUSD
|1.1K
|BTCUSD
|-105
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US500
|122K
|XTIUSD
|1.8K
|BTCUSD
|-746K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +71.62 EUR
En kötü işlem: -63 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +467.84 EUR
Maksimum ardışık zarar: -146.97 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.38 × 104
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.67 × 104
|
FusionMarkets-Live
|3.68 × 25
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.59 × 323
Señal centrada unicamente en operaciones en SP500 y Petroleo.
Si quieren copiar, por favor habran las posiciones ya ejecutadas. El capital ideal para comenzar a copiar, seria de 1-2k.
La forma de operar es mediante Swingtrading, pudiendo dejar las operaciones durante varios dias.
Gracias
İnceleme yok
