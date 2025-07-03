SinyallerBölümler
Fernando Leis Garcia

LEIS92

Fernando Leis Garcia
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 91%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
157
Kârla kapanan işlemler:
136 (86.62%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (13.38%)
En iyi işlem:
71.62 EUR
En kötü işlem:
-62.75 EUR
Brüt kâr:
2 125.08 EUR (871 865 pips)
Brüt zarar:
-304.12 EUR (1 493 910 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (467.84 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
467.84 EUR (29)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
92.04%
Maks. mevduat yükü:
17.01%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
12.39
Alış işlemleri:
117 (74.52%)
Satış işlemleri:
40 (25.48%)
Kâr faktörü:
6.99
Beklenen getiri:
11.60 EUR
Ortalama kâr:
15.63 EUR
Ortalama zarar:
-14.48 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-146.97 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-146.97 EUR (4)
Aylık büyüme:
21.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
146.97 EUR (4.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.20% (146.97 EUR)
Varlığa göre:
28.47% (709.95 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500 104
XTIUSD 40
BTCUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500 1.1K
XTIUSD 1.1K
BTCUSD -105
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500 122K
XTIUSD 1.8K
BTCUSD -746K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +71.62 EUR
En kötü işlem: -63 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +467.84 EUR
Maksimum ardışık zarar: -146.97 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
0.38 × 104
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
2.67 × 104
FusionMarkets-Live
3.68 × 25
ICMarketsSC-MT5-2
5.59 × 323
2 daha fazla...
Señal centrada unicamente en operaciones en SP500 y Petroleo.


Si quieren copiar, por favor habran las posiciones ya ejecutadas. El capital ideal para comenzar a copiar, seria de 1-2k.


La forma de operar es mediante Swingtrading, pudiendo dejar las operaciones durante varios dias.


Gracias

İnceleme yok
2025.09.11 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 13:45
Share of trading days is too low
2025.07.03 13:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.03 12:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.03 12:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.03 12:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
