Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 1 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real28 0.00 × 8 UltimaMarkets-Live 1 0.00 × 7 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.00 × 7 VantageFX-Live 0.00 × 4 OctaFX-Real 0.00 × 1 Eightcap-Live 0.00 × 2 FBS-Real 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 PUPrime-Live 0.00 × 9 XMGlobal-MT5 2 0.00 × 22 Exness-MT5Real10 0.00 × 1 ForexClub-MT5 Real Server 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 Weltrade-Real 0.00 × 17 KuberaCapitalMarkets-Server 0.38 × 104 Exness-MT5Real31 2.38 × 8 ICMarketsSC-MT5-4 2.67 × 104 FusionMarkets-Live 3.68 × 25 ICMarketsSC-MT5-2 5.59 × 323 2 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou