Yusuf Al Rasyid Dahlan

UpTrend Fund

Yusuf Al Rasyid Dahlan
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2025 9%
PrimeCodex-MT5
1:20
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
142
Profit Trade:
73 (51.40%)
Loss Trade:
69 (48.59%)
Best Trade:
22 497.00 USD
Worst Trade:
-23 185.00 USD
Profitto lordo:
166 095.43 USD (269 998 pips)
Perdita lorda:
-154 543.13 USD (237 573 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (2 980.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44 409.99 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
90.19%
Massimo carico di deposito:
118.91%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
72 (50.70%)
Short Trade:
70 (49.30%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
81.35 USD
Profitto medio:
2 275.28 USD
Perdita media:
-2 239.76 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-5 523.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46 240.00 USD (2)
Crescita mensile:
3.06%
Previsione annuale:
37.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37 882.58 USD
Massimale:
67 150.64 USD (48.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.93% (67 158.69 USD)
Per equità:
20.07% (23 969.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 70
GF25DEC.sa 55
GF25AUG 17
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 122K
GF25DEC.sa -106K
GF25AUG -4.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 177K
GF25DEC.sa -134K
GF25AUG -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22 497.00 USD
Worst Trade: -23 185 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2 980.75 USD
Massima perdita consecutiva: -5 523.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PrimeCodex-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.26 20:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.19 18:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 17:27
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 11:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.07 23:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 17:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.04 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
