Yusuf Al Rasyid Dahlan

UpTrend Fund

Yusuf Al Rasyid Dahlan
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 200 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
PrimeCodex-MT5
1:20
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
136
Bénéfice trades:
70 (51.47%)
Perte trades:
66 (48.53%)
Meilleure transaction:
22 497.00 USD
Pire transaction:
-23 185.00 USD
Bénéfice brut:
162 550.43 USD (266 453 pips)
Perte brute:
-151 969.13 USD (235 001 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (2 980.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
44 409.99 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
90.19%
Charge de dépôt maximale:
118.91%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
0.16
Longs trades:
69 (50.74%)
Courts trades:
67 (49.26%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
77.80 USD
Bénéfice moyen:
2 322.15 USD
Perte moyenne:
-2 302.56 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-5 523.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-46 240.00 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.42%
Prévision annuelle:
29.32%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37 882.58 USD
Maximal:
67 150.64 USD (48.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.93% (67 158.69 USD)
Par fonds propres:
20.07% (23 969.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 67
GF25DEC.sa 52
GF25AUG 17
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 125K
GF25DEC.sa -110K
GF25AUG -4.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 179K
GF25DEC.sa -137K
GF25AUG -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22 497.00 USD
Pire transaction: -23 185 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +2 980.75 USD
Perte consécutive maximale: -5 523.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PrimeCodex-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.19 18:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 17:27
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 11:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.07 23:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 17:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.04 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.24 15:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
UpTrend Fund
200 USD par mois
9%
0
0
USD
148K
USD
11
0%
136
51%
90%
1.06
77.80
USD
42%
1:20
Copier

