- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|113
|EURAUD
|65
|AUDSGD
|57
|EURGBP
|52
|AUDUSD
|45
|EURUSD
|42
|NZDUSD
|40
|EURNZD
|38
|USDCAD
|35
|EURCAD
|35
|GBPCAD
|28
|GBPUSD
|25
|EURCHF
|25
|USDCHF
|25
|NZDCAD
|25
|GBPAUD
|14
|GBPCHF
|10
|USDSGD
|9
|AUDCHF
|5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-66
|EURAUD
|115
|AUDSGD
|-4
|EURGBP
|122
|AUDUSD
|99
|EURUSD
|260
|NZDUSD
|15
|EURNZD
|-95
|USDCAD
|76
|EURCAD
|203
|GBPCAD
|-45
|GBPUSD
|144
|EURCHF
|8
|USDCHF
|-50
|NZDCAD
|-35
|GBPAUD
|3
|GBPCHF
|71
|USDSGD
|30
|AUDCHF
|17
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|4.2K
|EURAUD
|5.5K
|AUDSGD
|1.5K
|EURGBP
|2.3K
|AUDUSD
|5.1K
|EURUSD
|6.4K
|NZDUSD
|3.4K
|EURNZD
|16
|USDCAD
|4.2K
|EURCAD
|7.9K
|GBPCAD
|-1.9K
|GBPUSD
|2.4K
|EURCHF
|191
|USDCHF
|-778
|NZDCAD
|81
|GBPAUD
|-1.2K
|GBPCHF
|2K
|USDSGD
|1.1K
|AUDCHF
|529
- Carico di deposito
- Drawdown
On this signal works:
Swing Master EA - https://www.mql5.com/en/market/product/137361?source=Site+Profile+Seller
- Set-files Main portfolio: "Reversal M15" - click to download
- Set-files Additional portfolio: "Swing Master Experimental" - click to download
- Set-files Additional portfolio: "Swing Master 2 step averaging" - click to download
Scalper Investor EA - https://www.mql5.com/en/market/product/139303?source=Site+Profile+Seller
- Scalper Investor set-files M15 - download here
- Scalper Investor set-files H1 - download here
Enslaver EA - https://www.mql5.com/en/market/product/143922?source=Site+Profile+Seller
Detailed plan for creating a portfolio:
Swing Master Reversal M15
Risk settings: N deposit to increase “1000”
Two direction trading
Assets:
- AUDCAD
- AUDCHF
- AUDUSD
- AUDSGD
- CADCHF
- EURGBP
- EURNZD
- EURUSD
- GBPAUD
- GBPCAD
- GBPCHF
- GBPUSD
- NZDUSD
- USDCAD
- USDCHF
Swing Master Experimental M15
Risk settings: N deposit to increase “500”
Two direction trading
Assets:
- AUDCAD
- AUDUSD
- AUDCHF
- AUDSGD
- EURAUD
- EURCAD
- EURUSD
- NZDUSD
Scalper Investor M15
Risk Settings: Deposit amount for autolot calculation “1000”
Assets:
- AUDCAD
- AUDSGD
- AUDUSD
- EURAUD
- EURCAD
- EURGBP
- EURNZD
- EURUSD
- NZDCAD
- NZDUSD
- USDSGD
Scalper Investor H1
Risk Settings: Deposit amount for autolot calculation “1000”
Assets:
- AUDCAD
- AUDSGD
- AUDUSD
- EURAUD
- EURCHF
- EURGBP
- EURNZD
- EURUSD
- GBPUSD
- NZDUSD
- USDCAD
- USDSGD
Enslaver 3 deals
Risk settings: N deposit to increase “1000”
Assets:
- AUDCAD
- EURAUD
- EURCAD
- EURGBP
- EURCHF
- EURNZD
- GBPCAD
- NZDCAD
Enslaver 2 deals boost
Risk settings: N deposit to increase “2000”
Assets:
- AUDCAD
- AUDUSD
- EURAUD
- GBPCAD
- GBPUSD
- NZDCAD
- NZDUSD
Swing Master Swing Master 2 step averaging
Risk settings: N deposit to increase “1500”
Two direction trading
Assets:
- AUDCAD
- AUDUSD
- EURAUD
- EURCAD
- EURCHF
- EURGBP
- EURUSD
