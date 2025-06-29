SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Protocol Swing
Ihor Otkydach

Protocol Swing

Ihor Otkydach
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 42%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
688
Profit Trade:
579 (84.15%)
Loss Trade:
109 (15.84%)
Best Trade:
69.55 USD
Worst Trade:
-114.86 USD
Profitto lordo:
3 071.54 USD (113 502 pips)
Perdita lorda:
-2 207.97 USD (70 494 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (156.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
425.45 USD (37)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
97.38%
Massimo carico di deposito:
9.62%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.02
Long Trade:
329 (47.82%)
Short Trade:
359 (52.18%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
1.26 USD
Profitto medio:
5.30 USD
Perdita media:
-20.26 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-214.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-262.08 USD (3)
Crescita mensile:
1.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
844.61 USD (23.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.25% (845.86 USD)
Per equità:
27.46% (1 456.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 113
EURAUD 65
AUDSGD 57
EURGBP 52
AUDUSD 45
EURUSD 42
NZDUSD 40
EURNZD 38
USDCAD 35
EURCAD 35
GBPCAD 28
GBPUSD 25
EURCHF 25
USDCHF 25
NZDCAD 25
GBPAUD 14
GBPCHF 10
USDSGD 9
AUDCHF 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -66
EURAUD 115
AUDSGD -4
EURGBP 122
AUDUSD 99
EURUSD 260
NZDUSD 15
EURNZD -95
USDCAD 76
EURCAD 203
GBPCAD -45
GBPUSD 144
EURCHF 8
USDCHF -50
NZDCAD -35
GBPAUD 3
GBPCHF 71
USDSGD 30
AUDCHF 17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 4.2K
EURAUD 5.5K
AUDSGD 1.5K
EURGBP 2.3K
AUDUSD 5.1K
EURUSD 6.4K
NZDUSD 3.4K
EURNZD 16
USDCAD 4.2K
EURCAD 7.9K
GBPCAD -1.9K
GBPUSD 2.4K
EURCHF 191
USDCHF -778
NZDCAD 81
GBPAUD -1.2K
GBPCHF 2K
USDSGD 1.1K
AUDCHF 529
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +69.55 USD
Worst Trade: -115 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +156.18 USD
Massima perdita consecutiva: -214.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

On this signal works:

Swing Master EA - https://www.mql5.com/en/market/product/137361?source=Site+Profile+Seller

Scalper Investor EA - https://www.mql5.com/en/market/product/139303?source=Site+Profile+Seller

Enslaver EA - https://www.mql5.com/en/market/product/143922?source=Site+Profile+Seller

  • Set-files for EA Enslaver configuration - LINK 
  • Set-files Booster - LINK

Detailed plan for creating a portfolio:

Swing Master Reversal M15

Risk settings: N deposit to increase “1000”

Two direction trading

Assets:

  • AUDCAD
  • AUDCHF
  • AUDUSD
  • AUDSGD
  • CADCHF
  • EURGBP
  • EURNZD
  • EURUSD
  • GBPAUD
  • GBPCAD
  • GBPCHF
  • GBPUSD
  • NZDUSD
  • USDCAD
  • USDCHF

Swing Master Experimental M15

Risk settings: N deposit to increase “500”

Two direction trading

Assets:

  • AUDCAD
  • AUDUSD
  • AUDCHF
  • AUDSGD
  • EURAUD
  • EURCAD
  • EURUSD
  • NZDUSD

Scalper Investor M15

Risk Settings: Deposit amount for autolot calculation “1000”

Assets:

  • AUDCAD
  • AUDSGD
  • AUDUSD
  • EURAUD
  • EURCAD
  • EURGBP
  • EURNZD
  • EURUSD
  • NZDCAD
  • NZDUSD
  • USDSGD

Scalper Investor H1

Risk Settings: Deposit amount for autolot calculation “1000”

Assets:

  • AUDCAD
  • AUDSGD
  • AUDUSD
  • EURAUD
  • EURCHF
  • EURGBP
  • EURNZD
  • EURUSD
  • GBPUSD
  • NZDUSD
  • USDCAD
  • USDSGD

Enslaver 3 deals

Risk settings: N deposit to increase “1000”

Assets:

  • AUDCAD
  • EURAUD
  • EURCAD
  • EURGBP
  • EURCHF
  • EURNZD
  • GBPCAD
  • NZDCAD

Enslaver 2 deals boost

Risk settings: N deposit to increase “2000”

Assets:

  • AUDCAD
  • AUDUSD
  • EURAUD
  • GBPCAD
  • GBPUSD
  • NZDCAD
  • NZDUSD

Swing Master Swing Master 2 step averaging

Risk settings: N deposit to increase “1500”

Two direction trading

Assets:

  • AUDCAD
  • AUDUSD
  • EURAUD
  • EURCAD
  • EURCHF
  • EURGBP
  • EURUSD


Non ci sono recensioni
2025.09.08 17:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 22:48
No swaps are charged
2025.08.13 22:48
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged on the signal account
2025.07.08 01:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 14:43
Share of trading days is too low
2025.06.30 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.29 14:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 14:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 14:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.29 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.29 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Protocol Swing
999USD al mese
42%
0
0
USD
4.9K
USD
13
100%
688
84%
97%
1.39
1.26
USD
27%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.