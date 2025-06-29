- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|111
|EURAUD
|65
|AUDSGD
|57
|EURGBP
|52
|AUDUSD
|45
|EURUSD
|42
|NZDUSD
|40
|EURNZD
|38
|USDCAD
|35
|EURCAD
|34
|GBPCAD
|28
|EURCHF
|25
|NZDCAD
|25
|GBPUSD
|24
|USDCHF
|24
|GBPAUD
|14
|GBPCHF
|10
|USDSGD
|9
|AUDCHF
|5
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|-76
|EURAUD
|115
|AUDSGD
|-4
|EURGBP
|122
|AUDUSD
|99
|EURUSD
|260
|NZDUSD
|15
|EURNZD
|-95
|USDCAD
|76
|EURCAD
|180
|GBPCAD
|-45
|EURCHF
|8
|NZDCAD
|-35
|GBPUSD
|135
|USDCHF
|7
|GBPAUD
|3
|GBPCHF
|71
|USDSGD
|30
|AUDCHF
|17
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|3.9K
|EURAUD
|5.5K
|AUDSGD
|1.5K
|EURGBP
|2.3K
|AUDUSD
|5.1K
|EURUSD
|6.4K
|NZDUSD
|3.4K
|EURNZD
|16
|USDCAD
|4.2K
|EURCAD
|7.5K
|GBPCAD
|-1.9K
|EURCHF
|191
|NZDCAD
|81
|GBPUSD
|2.2K
|USDCHF
|244
|GBPAUD
|-1.2K
|GBPCHF
|2K
|USDSGD
|1.1K
|AUDCHF
|529
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
TradeMaxGlobal-Live
On this signal works:
Swing Master EA - https://www.mql5.com/en/market/product/137361?source=Site+Profile+Seller
- Set-files Main portfolio: "Reversal M15" - click to download
- Set-files Additional portfolio: "Swing Master Experimental" - click to download
- Set-files Additional portfolio: "Swing Master 2 step averaging" - click to download
Scalper Investor EA - https://www.mql5.com/en/market/product/139303?source=Site+Profile+Seller
- Scalper Investor set-files M15 - download here
- Scalper Investor set-files H1 - download here
Enslaver EA - https://www.mql5.com/en/market/product/143922?source=Site+Profile+Seller
Detailed plan for creating a portfolio:
Swing Master Reversal M15
Risk settings: N deposit to increase “1000”
Two direction trading
Assets:
- AUDCAD
- AUDCHF
- AUDUSD
- AUDSGD
- CADCHF
- EURGBP
- EURNZD
- EURUSD
- GBPAUD
- GBPCAD
- GBPCHF
- GBPUSD
- NZDUSD
- USDCAD
- USDCHF
Swing Master Experimental M15
Risk settings: N deposit to increase “500”
Two direction trading
Assets:
- AUDCAD
- AUDUSD
- AUDCHF
- AUDSGD
- EURAUD
- EURCAD
- EURUSD
- NZDUSD
Scalper Investor M15
Risk Settings: Deposit amount for autolot calculation “1000”
Assets:
- AUDCAD
- AUDSGD
- AUDUSD
- EURAUD
- EURCAD
- EURGBP
- EURNZD
- EURUSD
- NZDCAD
- NZDUSD
- USDSGD
Scalper Investor H1
Risk Settings: Deposit amount for autolot calculation “1000”
Assets:
- AUDCAD
- AUDSGD
- AUDUSD
- EURAUD
- EURCHF
- EURGBP
- EURNZD
- EURUSD
- GBPUSD
- NZDUSD
- USDCAD
- USDSGD
Enslaver 3 deals
Risk settings: N deposit to increase “1000”
Assets:
- AUDCAD
- EURAUD
- EURCAD
- EURGBP
- EURCHF
- EURNZD
- GBPCAD
- NZDCAD
Enslaver 2 deals boost
Risk settings: N deposit to increase “2000”
Assets:
- AUDCAD
- AUDUSD
- EURAUD
- GBPCAD
- GBPUSD
- NZDCAD
- NZDUSD
Swing Master Swing Master 2 step averaging
Risk settings: N deposit to increase “1500”
Two direction trading
Assets:
- AUDCAD
- AUDUSD
- EURAUD
- EURCAD
- EURCHF
- EURGBP
- EURUSD
