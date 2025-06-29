SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Protocol Swing
Ihor Otkydach

Protocol Swing

Ihor Otkydach
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 42%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
683
Bénéfice trades:
575 (84.18%)
Perte trades:
108 (15.81%)
Meilleure transaction:
69.55 USD
Pire transaction:
-114.86 USD
Bénéfice brut:
3 027.46 USD (112 705 pips)
Perte brute:
-2 149.96 USD (69 472 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (156.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
425.45 USD (37)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
97.38%
Charge de dépôt maximale:
9.62%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
62
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.04
Longs trades:
325 (47.58%)
Courts trades:
358 (52.42%)
Facteur de profit:
1.41
Rendement attendu:
1.28 USD
Bénéfice moyen:
5.27 USD
Perte moyenne:
-19.91 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-214.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-262.08 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.67%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.07 USD
Maximal:
844.61 USD (23.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.25% (845.86 USD)
Par fonds propres:
27.46% (1 456.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 111
EURAUD 65
AUDSGD 57
EURGBP 52
AUDUSD 45
EURUSD 42
NZDUSD 40
EURNZD 38
USDCAD 35
EURCAD 34
GBPCAD 28
EURCHF 25
NZDCAD 25
GBPUSD 24
USDCHF 24
GBPAUD 14
GBPCHF 10
USDSGD 9
AUDCHF 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -76
EURAUD 115
AUDSGD -4
EURGBP 122
AUDUSD 99
EURUSD 260
NZDUSD 15
EURNZD -95
USDCAD 76
EURCAD 180
GBPCAD -45
EURCHF 8
NZDCAD -35
GBPUSD 135
USDCHF 7
GBPAUD 3
GBPCHF 71
USDSGD 30
AUDCHF 17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 3.9K
EURAUD 5.5K
AUDSGD 1.5K
EURGBP 2.3K
AUDUSD 5.1K
EURUSD 6.4K
NZDUSD 3.4K
EURNZD 16
USDCAD 4.2K
EURCAD 7.5K
GBPCAD -1.9K
EURCHF 191
NZDCAD 81
GBPUSD 2.2K
USDCHF 244
GBPAUD -1.2K
GBPCHF 2K
USDSGD 1.1K
AUDCHF 529
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +69.55 USD
Pire transaction: -115 USD
Gains consécutifs maximales: 37
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +156.18 USD
Perte consécutive maximale: -214.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
On this signal works:

Swing Master EA - https://www.mql5.com/en/market/product/137361?source=Site+Profile+Seller

Scalper Investor EA - https://www.mql5.com/en/market/product/139303?source=Site+Profile+Seller

Enslaver EA - https://www.mql5.com/en/market/product/143922?source=Site+Profile+Seller

  • Set-files for EA Enslaver configuration - LINK 
  • Set-files Booster - LINK

Detailed plan for creating a portfolio:

Swing Master Reversal M15

Risk settings: N deposit to increase “1000”

Two direction trading

Assets:

  • AUDCAD
  • AUDCHF
  • AUDUSD
  • AUDSGD
  • CADCHF
  • EURGBP
  • EURNZD
  • EURUSD
  • GBPAUD
  • GBPCAD
  • GBPCHF
  • GBPUSD
  • NZDUSD
  • USDCAD
  • USDCHF

Swing Master Experimental M15

Risk settings: N deposit to increase “500”

Two direction trading

Assets:

  • AUDCAD
  • AUDUSD
  • AUDCHF
  • AUDSGD
  • EURAUD
  • EURCAD
  • EURUSD
  • NZDUSD

Scalper Investor M15

Risk Settings: Deposit amount for autolot calculation “1000”

Assets:

  • AUDCAD
  • AUDSGD
  • AUDUSD
  • EURAUD
  • EURCAD
  • EURGBP
  • EURNZD
  • EURUSD
  • NZDCAD
  • NZDUSD
  • USDSGD

Scalper Investor H1

Risk Settings: Deposit amount for autolot calculation “1000”

Assets:

  • AUDCAD
  • AUDSGD
  • AUDUSD
  • EURAUD
  • EURCHF
  • EURGBP
  • EURNZD
  • EURUSD
  • GBPUSD
  • NZDUSD
  • USDCAD
  • USDSGD

Enslaver 3 deals

Risk settings: N deposit to increase “1000”

Assets:

  • AUDCAD
  • EURAUD
  • EURCAD
  • EURGBP
  • EURCHF
  • EURNZD
  • GBPCAD
  • NZDCAD

Enslaver 2 deals boost

Risk settings: N deposit to increase “2000”

Assets:

  • AUDCAD
  • AUDUSD
  • EURAUD
  • GBPCAD
  • GBPUSD
  • NZDCAD
  • NZDUSD

Swing Master Swing Master 2 step averaging

Risk settings: N deposit to increase “1500”

Two direction trading

Assets:

  • AUDCAD
  • AUDUSD
  • EURAUD
  • EURCAD
  • EURCHF
  • EURGBP
  • EURUSD


Aucun avis
2025.09.08 17:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 22:48
No swaps are charged
2025.08.13 22:48
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged on the signal account
2025.07.08 01:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 14:43
Share of trading days is too low
2025.06.30 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.29 14:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 14:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 14:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.29 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.29 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
