Ihor Otkydach

Protocol Swing

Ihor Otkydach
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 42%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
688
Kârla kapanan işlemler:
579 (84.15%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (15.84%)
En iyi işlem:
69.55 USD
En kötü işlem:
-114.86 USD
Brüt kâr:
3 071.54 USD (113 502 pips)
Brüt zarar:
-2 207.97 USD (70 494 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (156.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
425.45 USD (37)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
97.38%
Maks. mevduat yükü:
9.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.02
Alış işlemleri:
329 (47.82%)
Satış işlemleri:
359 (52.18%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
1.26 USD
Ortalama kâr:
5.30 USD
Ortalama zarar:
-20.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-214.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-262.08 USD (3)
Aylık büyüme:
1.99%
Yıllık tahmin:
24.18%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
844.61 USD (23.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.25% (845.86 USD)
Varlığa göre:
27.46% (1 456.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 113
EURAUD 65
AUDSGD 57
EURGBP 52
AUDUSD 45
EURUSD 42
NZDUSD 40
EURNZD 38
USDCAD 35
EURCAD 35
GBPCAD 28
GBPUSD 25
EURCHF 25
USDCHF 25
NZDCAD 25
GBPAUD 14
GBPCHF 10
USDSGD 9
AUDCHF 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -66
EURAUD 115
AUDSGD -4
EURGBP 122
AUDUSD 99
EURUSD 260
NZDUSD 15
EURNZD -95
USDCAD 76
EURCAD 203
GBPCAD -45
GBPUSD 144
EURCHF 8
USDCHF -50
NZDCAD -35
GBPAUD 3
GBPCHF 71
USDSGD 30
AUDCHF 17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 4.2K
EURAUD 5.5K
AUDSGD 1.5K
EURGBP 2.3K
AUDUSD 5.1K
EURUSD 6.4K
NZDUSD 3.4K
EURNZD 16
USDCAD 4.2K
EURCAD 7.9K
GBPCAD -1.9K
GBPUSD 2.4K
EURCHF 191
USDCHF -778
NZDCAD 81
GBPAUD -1.2K
GBPCHF 2K
USDSGD 1.1K
AUDCHF 529
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +69.55 USD
En kötü işlem: -115 USD
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +156.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -214.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
On this signal works:

Swing Master EA - https://www.mql5.com/en/market/product/137361?source=Site+Profile+Seller

Scalper Investor EA - https://www.mql5.com/en/market/product/139303?source=Site+Profile+Seller

Enslaver EA - https://www.mql5.com/en/market/product/143922?source=Site+Profile+Seller

  • Set-files for EA Enslaver configuration - LINK 
  • Set-files Booster - LINK

Detailed plan for creating a portfolio:

Swing Master Reversal M15

Risk settings: N deposit to increase “1000”

Two direction trading

Assets:

  • AUDCAD
  • AUDCHF
  • AUDUSD
  • AUDSGD
  • CADCHF
  • EURGBP
  • EURNZD
  • EURUSD
  • GBPAUD
  • GBPCAD
  • GBPCHF
  • GBPUSD
  • NZDUSD
  • USDCAD
  • USDCHF

Swing Master Experimental M15

Risk settings: N deposit to increase “500”

Two direction trading

Assets:

  • AUDCAD
  • AUDUSD
  • AUDCHF
  • AUDSGD
  • EURAUD
  • EURCAD
  • EURUSD
  • NZDUSD

Scalper Investor M15

Risk Settings: Deposit amount for autolot calculation “1000”

Assets:

  • AUDCAD
  • AUDSGD
  • AUDUSD
  • EURAUD
  • EURCAD
  • EURGBP
  • EURNZD
  • EURUSD
  • NZDCAD
  • NZDUSD
  • USDSGD

Scalper Investor H1

Risk Settings: Deposit amount for autolot calculation “1000”

Assets:

  • AUDCAD
  • AUDSGD
  • AUDUSD
  • EURAUD
  • EURCHF
  • EURGBP
  • EURNZD
  • EURUSD
  • GBPUSD
  • NZDUSD
  • USDCAD
  • USDSGD

Enslaver 3 deals

Risk settings: N deposit to increase “1000”

Assets:

  • AUDCAD
  • EURAUD
  • EURCAD
  • EURGBP
  • EURCHF
  • EURNZD
  • GBPCAD
  • NZDCAD

Enslaver 2 deals boost

Risk settings: N deposit to increase “2000”

Assets:

  • AUDCAD
  • AUDUSD
  • EURAUD
  • GBPCAD
  • GBPUSD
  • NZDCAD
  • NZDUSD

Swing Master Swing Master 2 step averaging

Risk settings: N deposit to increase “1500”

Two direction trading

Assets:

  • AUDCAD
  • AUDUSD
  • EURAUD
  • EURCAD
  • EURCHF
  • EURGBP
  • EURUSD


İnceleme yok
2025.09.08 17:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 22:48
No swaps are charged
2025.08.13 22:48
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged on the signal account
2025.07.08 01:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 14:43
Share of trading days is too low
2025.06.30 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.29 14:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 14:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 14:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.29 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.29 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
