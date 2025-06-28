- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
214
Profit Trade:
176 (82.24%)
Loss Trade:
38 (17.76%)
Best Trade:
8.59 EUR
Worst Trade:
-30.03 EUR
Profitto lordo:
177.49 EUR (9 404 pips)
Perdita lorda:
-207.03 EUR (9 277 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (29.82 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
29.82 EUR (44)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
26.35%
Massimo carico di deposito:
120.42%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
107 (50.00%)
Short Trade:
107 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.14 EUR
Profitto medio:
1.01 EUR
Perdita media:
-5.45 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-19.94 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-32.18 EUR (2)
Crescita mensile:
-21.31%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.54 EUR
Massimale:
67.28 EUR (27.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.17% (67.28 EUR)
Per equità:
28.29% (25.37 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|90
|GBPUSD
|77
|AUDUSD
|37
|EURGBP
|5
|USDJPY
|4
|USDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-6
|GBPUSD
|-24
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDJPY
|-1
|USDCHF
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|436
|GBPUSD
|-439
|AUDUSD
|318
|EURGBP
|118
|USDJPY
|-134
|USDCHF
|-172
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.59 EUR
Worst Trade: -30 EUR
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +29.82 EUR
Massima perdita consecutiva: -19.94 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.25 × 4
|
PUPrime-Live
|0.39 × 89
|
FusionMarkets-Live
|0.58 × 60
|
RoboForex-ECN
|0.63 × 986
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.79 × 156
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.86 × 71
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 7
|
OneRoyal-Server
|1.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.08 × 74
|
Exness-MT5Real12
|1.33 × 3
|
Coinexx-Live
|1.58 × 12
|
BlueberryMarkets-Live
|1.61 × 175
|
Bybit-Live
|1.67 × 3
|
VantageInternational-Live 10
|1.83 × 93
|
FxPro-MT5 Live02
|1.83 × 113
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.88 × 818
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.07 × 257
|
VantageInternational-Live 5
|2.09 × 11
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.33 × 3
|
FundingTradersGroup-Server
|2.37 × 52
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.48 × 25
|
Darwinex-Live
|2.60 × 121
|
DooTechnology-Live
|2.70 × 50
Non ci sono recensioni
