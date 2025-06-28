SegnaliSezioni
AI Scalper Pro Signals

Magnus Mandahl Christiansen
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -18%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
214
Profit Trade:
176 (82.24%)
Loss Trade:
38 (17.76%)
Best Trade:
8.59 EUR
Worst Trade:
-30.03 EUR
Profitto lordo:
177.49 EUR (9 404 pips)
Perdita lorda:
-207.03 EUR (9 277 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (29.82 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
29.82 EUR (44)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
26.35%
Massimo carico di deposito:
120.42%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
107 (50.00%)
Short Trade:
107 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.14 EUR
Profitto medio:
1.01 EUR
Perdita media:
-5.45 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-19.94 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-32.18 EUR (2)
Crescita mensile:
-21.31%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.54 EUR
Massimale:
67.28 EUR (27.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.17% (67.28 EUR)
Per equità:
28.29% (25.37 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 90
GBPUSD 77
AUDUSD 37
EURGBP 5
USDJPY 4
USDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -6
GBPUSD -24
AUDUSD 2
EURGBP 2
USDJPY -1
USDCHF -6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 436
GBPUSD -439
AUDUSD 318
EURGBP 118
USDJPY -134
USDCHF -172
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.59 EUR
Worst Trade: -30 EUR
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +29.82 EUR
Massima perdita consecutiva: -19.94 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.39 × 89
FusionMarkets-Live
0.58 × 60
RoboForex-ECN
0.63 × 986
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.79 × 156
RazeGlobalMarkets-Server
0.86 × 71
FPMarketsSC-Live
1.00 × 7
OneRoyal-Server
1.00 × 3
TitanFX-MT5-01
1.08 × 74
Exness-MT5Real12
1.33 × 3
Coinexx-Live
1.58 × 12
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 175
Bybit-Live
1.67 × 3
VantageInternational-Live 10
1.83 × 93
FxPro-MT5 Live02
1.83 × 113
ICMarketsSC-MT5-2
1.88 × 818
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
2.07 × 257
VantageInternational-Live 5
2.09 × 11
RHCInvestments-Metadoro
2.33 × 3
FundingTradersGroup-Server
2.37 × 52
ForexTimeFXTM-Live01
2.48 × 25
Darwinex-Live
2.60 × 121
DooTechnology-Live
2.70 × 50
77 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 11:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 11:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 14:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 12:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.28 18:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
