Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7 0.00 × 3 Exness-MT5Real3 0.25 × 4 PUPrime-Live 0.39 × 89 FusionMarkets-Live 0.58 × 60 RoboForex-ECN 0.63 × 986 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.79 × 156 RazeGlobalMarkets-Server 0.86 × 71 FPMarketsSC-Live 1.00 × 7 OneRoyal-Server 1.00 × 3 TitanFX-MT5-01 1.08 × 74 Exness-MT5Real12 1.33 × 3 Coinexx-Live 1.58 × 12 BlueberryMarkets-Live 1.61 × 175 Bybit-Live 1.67 × 3 VantageInternational-Live 10 1.83 × 93 FxPro-MT5 Live02 1.83 × 113 ICMarketsSC-MT5-2 1.88 × 818 UnitedSecurities-Server 2.00 × 4 TradeMaxGlobal-Live 2.07 × 257 VantageInternational-Live 5 2.09 × 11 RHCInvestments-Metadoro 2.33 × 3 FundingTradersGroup-Server 2.37 × 52 ForexTimeFXTM-Live01 2.48 × 25 Darwinex-Live 2.60 × 121 DooTechnology-Live 2.70 × 50 77 plus...