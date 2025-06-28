SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AI Scalper Pro Signals
Magnus Mandahl Christiansen

AI Scalper Pro Signals

Magnus Mandahl Christiansen
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -18%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
214
Bénéfice trades:
176 (82.24%)
Perte trades:
38 (17.76%)
Meilleure transaction:
8.59 EUR
Pire transaction:
-30.03 EUR
Bénéfice brut:
177.49 EUR (9 404 pips)
Perte brute:
-207.03 EUR (9 277 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (29.82 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
29.82 EUR (44)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
26.35%
Charge de dépôt maximale:
120.42%
Dernier trade:
30 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.44
Longs trades:
107 (50.00%)
Courts trades:
107 (50.00%)
Facteur de profit:
0.86
Rendement attendu:
-0.14 EUR
Bénéfice moyen:
1.01 EUR
Perte moyenne:
-5.45 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-19.94 EUR)
Perte consécutive maximale:
-32.18 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-21.31%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
29.54 EUR
Maximal:
67.28 EUR (27.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.17% (67.28 EUR)
Par fonds propres:
28.29% (25.37 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 90
GBPUSD 77
AUDUSD 37
EURGBP 5
USDJPY 4
USDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -6
GBPUSD -24
AUDUSD 2
EURGBP 2
USDJPY -1
USDCHF -6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 436
GBPUSD -439
AUDUSD 318
EURGBP 118
USDJPY -134
USDCHF -172
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.59 EUR
Pire transaction: -30 EUR
Gains consécutifs maximales: 44
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +29.82 EUR
Perte consécutive maximale: -19.94 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.39 × 89
FusionMarkets-Live
0.58 × 60
RoboForex-ECN
0.63 × 986
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.79 × 156
RazeGlobalMarkets-Server
0.86 × 71
FPMarketsSC-Live
1.00 × 7
OneRoyal-Server
1.00 × 3
TitanFX-MT5-01
1.08 × 74
Exness-MT5Real12
1.33 × 3
Coinexx-Live
1.58 × 12
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 175
Bybit-Live
1.67 × 3
VantageInternational-Live 10
1.83 × 93
FxPro-MT5 Live02
1.83 × 113
ICMarketsSC-MT5-2
1.88 × 818
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
2.07 × 257
VantageInternational-Live 5
2.09 × 11
RHCInvestments-Metadoro
2.33 × 3
FundingTradersGroup-Server
2.37 × 52
ForexTimeFXTM-Live01
2.48 × 25
Darwinex-Live
2.60 × 121
DooTechnology-Live
2.70 × 50
77 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.02 11:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 14:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 12:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.28 18:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AI Scalper Pro Signals
30 USD par mois
-18%
0
0
USD
80
EUR
14
85%
214
82%
26%
0.85
-0.14
EUR
28%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.