Sinyaller / MetaTrader 5 / AI Scalper Pro Signals
Magnus Mandahl Christiansen

AI Scalper Pro Signals

Magnus Mandahl Christiansen
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -18%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
214
Kârla kapanan işlemler:
176 (82.24%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (17.76%)
En iyi işlem:
8.59 EUR
En kötü işlem:
-30.03 EUR
Brüt kâr:
177.49 EUR (9 404 pips)
Brüt zarar:
-207.03 EUR (9 277 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (29.82 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
29.82 EUR (44)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
26.35%
Maks. mevduat yükü:
120.42%
En son işlem:
32 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
107 (50.00%)
Satış işlemleri:
107 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.14 EUR
Ortalama kâr:
1.01 EUR
Ortalama zarar:
-5.45 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-19.94 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-32.18 EUR (2)
Aylık büyüme:
-21.31%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.54 EUR
Maksimum:
67.28 EUR (27.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.17% (67.28 EUR)
Varlığa göre:
28.29% (25.37 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 90
GBPUSD 77
AUDUSD 37
EURGBP 5
USDJPY 4
USDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -6
GBPUSD -24
AUDUSD 2
EURGBP 2
USDJPY -1
USDCHF -6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 436
GBPUSD -439
AUDUSD 318
EURGBP 118
USDJPY -134
USDCHF -172
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.59 EUR
En kötü işlem: -30 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +29.82 EUR
Maksimum ardışık zarar: -19.94 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.39 × 89
FusionMarkets-Live
0.58 × 60
RoboForex-ECN
0.63 × 986
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.79 × 156
RazeGlobalMarkets-Server
0.86 × 71
FPMarketsSC-Live
1.00 × 7
OneRoyal-Server
1.00 × 3
TitanFX-MT5-01
1.08 × 74
Exness-MT5Real12
1.33 × 3
Coinexx-Live
1.58 × 12
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 175
Bybit-Live
1.67 × 3
VantageInternational-Live 10
1.83 × 93
FxPro-MT5 Live02
1.83 × 113
ICMarketsSC-MT5-2
1.88 × 818
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
2.07 × 257
VantageInternational-Live 5
2.09 × 11
RHCInvestments-Metadoro
2.33 × 3
FundingTradersGroup-Server
2.37 × 52
ForexTimeFXTM-Live01
2.48 × 25
Darwinex-Live
2.60 × 121
DooTechnology-Live
2.70 × 50
77 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 11:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 11:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 14:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 12:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.28 18:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AI Scalper Pro Signals
Ayda 30 USD
-18%
0
0
USD
80
EUR
14
85%
214
82%
26%
0.85
-0.14
EUR
28%
1:30
Kopyala

