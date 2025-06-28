- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
214
Kârla kapanan işlemler:
176 (82.24%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (17.76%)
En iyi işlem:
8.59 EUR
En kötü işlem:
-30.03 EUR
Brüt kâr:
177.49 EUR (9 404 pips)
Brüt zarar:
-207.03 EUR (9 277 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (29.82 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
29.82 EUR (44)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
26.35%
Maks. mevduat yükü:
120.42%
En son işlem:
32 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
107 (50.00%)
Satış işlemleri:
107 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.14 EUR
Ortalama kâr:
1.01 EUR
Ortalama zarar:
-5.45 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-19.94 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-32.18 EUR (2)
Aylık büyüme:
-21.31%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.54 EUR
Maksimum:
67.28 EUR (27.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.17% (67.28 EUR)
Varlığa göre:
28.29% (25.37 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|90
|GBPUSD
|77
|AUDUSD
|37
|EURGBP
|5
|USDJPY
|4
|USDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-6
|GBPUSD
|-24
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDJPY
|-1
|USDCHF
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|436
|GBPUSD
|-439
|AUDUSD
|318
|EURGBP
|118
|USDJPY
|-134
|USDCHF
|-172
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.59 EUR
En kötü işlem: -30 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +29.82 EUR
Maksimum ardışık zarar: -19.94 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.25 × 4
|
PUPrime-Live
|0.39 × 89
|
FusionMarkets-Live
|0.58 × 60
|
RoboForex-ECN
|0.63 × 986
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.79 × 156
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.86 × 71
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 7
|
OneRoyal-Server
|1.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.08 × 74
|
Exness-MT5Real12
|1.33 × 3
|
Coinexx-Live
|1.58 × 12
|
BlueberryMarkets-Live
|1.61 × 175
|
Bybit-Live
|1.67 × 3
|
VantageInternational-Live 10
|1.83 × 93
|
FxPro-MT5 Live02
|1.83 × 113
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.88 × 818
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.07 × 257
|
VantageInternational-Live 5
|2.09 × 11
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.33 × 3
|
FundingTradersGroup-Server
|2.37 × 52
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.48 × 25
|
Darwinex-Live
|2.60 × 121
|
DooTechnology-Live
|2.70 × 50
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-18%
0
0
USD
USD
80
EUR
EUR
14
85%
214
82%
26%
0.85
-0.14
EUR
EUR
28%
1:30