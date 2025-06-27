SegnaliSezioni
Jiang Ping Luo

LJP1211

Jiang Ping Luo
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 205%
UniversalCitizen-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 434
Profit Trade:
4 429 (59.57%)
Loss Trade:
3 005 (40.42%)
Best Trade:
993.00 USD
Worst Trade:
-928.80 USD
Profitto lordo:
102 595.30 USD (25 894 316 pips)
Perdita lorda:
-86 169.27 USD (23 221 653 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (2 502.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 788.79 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
84.01%
Massimo carico di deposito:
132.75%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
907
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.89
Long Trade:
3 771 (50.73%)
Short Trade:
3 663 (49.27%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
2.21 USD
Profitto medio:
23.16 USD
Perdita media:
-28.68 USD
Massime perdite consecutive:
36 (-828.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 533.80 USD (5)
Crescita mensile:
32.56%
Previsione annuale:
395.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
321.95 USD
Massimale:
8 670.84 USD (51.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.30% (8 666.34 USD)
Per equità:
45.12% (3 711.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 5830
BTCUSD 1052
EURUSD 107
EURJPY 38
EURCAD 37
AUDCAD 36
AUDUSD 34
NZDUSD 27
GBPUSD 26
EURNZD 26
EURGBP 26
GBPAUD 23
EURAUD 20
USDCAD 19
GBPNZD 17
GBPCAD 17
NZDCAD 16
GBPCHF 15
USDJPY 13
AUDCHF 12
USDCHF 12
EURCHF 11
NZDCHF 6
AUDNZD 6
CADCHF 5
CHFJPY 2
CADJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 14K
BTCUSD 5.1K
EURUSD -1.6K
EURJPY -180
EURCAD -179
AUDCAD 214
AUDUSD 18
NZDUSD -354
GBPUSD -453
EURNZD 86
EURGBP -487
GBPAUD -121
EURAUD 74
USDCAD 6
GBPNZD -10
GBPCAD -16
NZDCAD 302
GBPCHF -250
USDJPY -32
AUDCHF -1
USDCHF -38
EURCHF -3
NZDCHF 176
AUDNZD -86
CADCHF 15
CHFJPY 7
CADJPY 7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 122K
BTCUSD 2.6M
EURUSD -24K
EURJPY -3.6K
EURCAD -3.3K
AUDCAD 651
AUDUSD -2.8K
NZDUSD -3.4K
GBPUSD -5.3K
EURNZD 1.2K
EURGBP -1.8K
GBPAUD 492
EURAUD 1K
USDCAD -1.4K
GBPNZD 461
GBPCAD 1.9K
NZDCAD 1K
GBPCHF 946
USDJPY -1.3K
AUDCHF 510
USDCHF -1K
EURCHF -437
NZDCHF 334
AUDNZD -304
CADCHF 240
CHFJPY 220
CADJPY 251
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +993.00 USD
Worst Trade: -929 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2 502.13 USD
Massima perdita consecutiva: -828.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UniversalCitizen-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
12.50 × 2
Weltrade-Real
24.35 × 55
   VX:394384420
Non ci sono recensioni
2025.09.23 14:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 12:30
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 20:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 12:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 13:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 01:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 08:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 09:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 08:39
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 11:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 14:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
