- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7 434
Profit Trade:
4 429 (59.57%)
Loss Trade:
3 005 (40.42%)
Best Trade:
993.00 USD
Worst Trade:
-928.80 USD
Profitto lordo:
102 595.30 USD (25 894 316 pips)
Perdita lorda:
-86 169.27 USD (23 221 653 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (2 502.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 788.79 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
84.01%
Massimo carico di deposito:
132.75%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
907
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.89
Long Trade:
3 771 (50.73%)
Short Trade:
3 663 (49.27%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
2.21 USD
Profitto medio:
23.16 USD
Perdita media:
-28.68 USD
Massime perdite consecutive:
36 (-828.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 533.80 USD (5)
Crescita mensile:
32.56%
Previsione annuale:
395.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
321.95 USD
Massimale:
8 670.84 USD (51.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.30% (8 666.34 USD)
Per equità:
45.12% (3 711.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5830
|BTCUSD
|1052
|EURUSD
|107
|EURJPY
|38
|EURCAD
|37
|AUDCAD
|36
|AUDUSD
|34
|NZDUSD
|27
|GBPUSD
|26
|EURNZD
|26
|EURGBP
|26
|GBPAUD
|23
|EURAUD
|20
|USDCAD
|19
|GBPNZD
|17
|GBPCAD
|17
|NZDCAD
|16
|GBPCHF
|15
|USDJPY
|13
|AUDCHF
|12
|USDCHF
|12
|EURCHF
|11
|NZDCHF
|6
|AUDNZD
|6
|CADCHF
|5
|CHFJPY
|2
|CADJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|14K
|BTCUSD
|5.1K
|EURUSD
|-1.6K
|EURJPY
|-180
|EURCAD
|-179
|AUDCAD
|214
|AUDUSD
|18
|NZDUSD
|-354
|GBPUSD
|-453
|EURNZD
|86
|EURGBP
|-487
|GBPAUD
|-121
|EURAUD
|74
|USDCAD
|6
|GBPNZD
|-10
|GBPCAD
|-16
|NZDCAD
|302
|GBPCHF
|-250
|USDJPY
|-32
|AUDCHF
|-1
|USDCHF
|-38
|EURCHF
|-3
|NZDCHF
|176
|AUDNZD
|-86
|CADCHF
|15
|CHFJPY
|7
|CADJPY
|7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|122K
|BTCUSD
|2.6M
|EURUSD
|-24K
|EURJPY
|-3.6K
|EURCAD
|-3.3K
|AUDCAD
|651
|AUDUSD
|-2.8K
|NZDUSD
|-3.4K
|GBPUSD
|-5.3K
|EURNZD
|1.2K
|EURGBP
|-1.8K
|GBPAUD
|492
|EURAUD
|1K
|USDCAD
|-1.4K
|GBPNZD
|461
|GBPCAD
|1.9K
|NZDCAD
|1K
|GBPCHF
|946
|USDJPY
|-1.3K
|AUDCHF
|510
|USDCHF
|-1K
|EURCHF
|-437
|NZDCHF
|334
|AUDNZD
|-304
|CADCHF
|240
|CHFJPY
|220
|CADJPY
|251
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +993.00 USD
Worst Trade: -929 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2 502.13 USD
Massima perdita consecutiva: -828.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UniversalCitizen-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.50 × 2
|
Weltrade-Real
|24.35 × 55
